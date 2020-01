Engenho do Mato terá escola municipal de ensino fundamental em tempo integral

A Prefeitura de Niterói vai realizar, no dia 10 de fevereiro, a concorrência pública para a contratação da empresa que vai construir uma escola municipal de ensino fundamental, com aulas em tempo integral, no Engenho do Mato. O investimento será de R$ 7,7 milhões.

“Em nosso governo, apesar da crise mais geral, construímos e implantamos mais escolas municipais do que nos últimos 20 anos”, lembrou o prefeito Rodrigo Neves. “Valorizamos os profissionais da educação e realizamos concurso público na área. Colocamos todas as crianças na escola, na educação infantil obrigatória e no ensino fundamental. A educação é o caminho para uma Niterói mais equilibrada socialmente e para prevenção à violência”.

Neves destaca ainda que a construção dessa escola de ensino fundamental no Engenho do Mato atende expectativas dos moradores da região que há alguns anos perderam uma escola estadual que existia nesse local.

“Esse investimento soma-se a outros expressivos investimentos na Região Oceânica de Niterói”, pontua o prefeito.

A secretária municipal de Educação, Flávia Araújo, explica que a nova escola contará com 15 salas, biblioteca escolar, salas de multimídias, auditório, laboratório de ciências, laboratório de informática, sala de recursos, ginásio coberto, captação de água de chuva e produção de energia solar.

“É extraordinário a publicação da licitação da construção da Escola Municipal Fagundes Varela que ampliará as vagas no Ensino Fundamental na Região Oceânica e Pendotiba, possibilitando assim, que possamos ofertar cada dia mais, uma educação pública de qualidade para nossas crianças adolescentes. Niterói é exemplo de Educação no país”, destaca o presidente da Fundação Municipal de Educação, Bruno Ribeiro.