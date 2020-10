Engenho do Mato será próximo bairro a receber o Castramóvel

O Castramóvel, caminhão da Prefeitura de Niterói equipado para a realização de cirurgias em cães e gatos, fará a sua próxima parada no bairro do Engenho do Mato. O veículo fica por 15 dias atendendo os bichinhos de donos cadastrados nas associações de moradores dos bairros. Os procedimentos têm dia e hora marcados visando evitar aglomerações e o cumprimento dos protocolos sanitários de combate ao coronavírus. O público alvo da iniciativa animais de tutores de baixa renda.

Administrado pelo Centro de Controle Populacional de Animais Domésticos (CCPAD), da Secretaria de Meio Ambiente Recursos Hídricos e Sustentabilidade, o Castramóvel possui uma sala de preparação, outra de cirurgia e uma terceira de pós-cirurgia. Atendem no veículo quatro veterinários, um anestesista e técnicos de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. De acordo com a administração municipal, o projeto possui uma parceria com a Faculdade de Veterinária da Universidade Federal Fluminense (UFF)e são esperadas 100 cirurgias em cada bairro por onde o projeto passar.

Atualmente, o Castramóvel se encontra baseado no bairro do Caramujo e já realizou, em seu primeiro endereço, 24 cirurgias gratuitas em dois dias, sendo oito animais operados no primeiro dia e 16 castrados no segundo. Os pets receberam a medicação necessária e foram liberados para se recuperarem em casa.

O projeto também funciona realizando um trabalho de educação sobre proteção animal, com a distribuição de cartilhas e folhetos sobre o tema nos bairros onde o veículo estiver. Somente em escolas municipais já foram distribuídas mais de 10 mil cartilhas.

Os animais atendidos no Castramóvel precisam ter mais de quatro meses e menos de seis anos; ter menos de 20 quilos; não ser obesos ou extremamente magros; e não ser braquiocefálicos (cães das raças Pug, Buldogue, Shitzu, Boxer). Também não será realizada castração em gatos persas ou de raças exóticas.