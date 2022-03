Engarrafamento provoca transtorno na saída da Região Oceânica

Como era de se esperar, após a manhã de trânsito intenso, a saída das praias da Região Oceânica registrou engarrafamento, no final da tarde desta terça-feira (1º). Milhares de niteroienses e moradores de cidades vizinhas aproveitaram o último dia do feriado prolongado de Carnaval para ir à praia.

Um dos pontos mais sensíveis é a Avenida Almirante Tamandaré, que recebe motoristas que vêm de Camboinhas e Piratininga. De acordo com a plataforma Waze, a via, às 17h40min, estava com média de velocidade em apenas 3 km/h, no sentido Estrada Francisco da Cruz Nunes. O atraso, também segundo a plataforma, era de 26 minutos.

O intenso fluxo de veículos refletiu no traéfo na Avenida Prefeito Sílvio Picanço, em Charitas, que conecta o corredor viário Transoceânico ao Centro da cidade. Também de acordo com o Waze, a média de velocidade no sentido centro era de apenas 12 km/h. O atraso registrado era de 7 minutos.

Foto: Reprodução/NitTrans