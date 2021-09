Engarrafamento na Ponte reflete em vias de Niterói

As primeiras horas desta quinta-feira (2) foram de trânsito intenso em vias de grande fluxo no Centro, Zona Norte e Zona Sul de Niterói. Os pontos de lentidão foram reflexo do intenso fluxo de automóveis que passava pela Ponte Rio-Niterói, no sentido da Capital do Estado.

De acordo com informações mais recentes da concessionária Ecoponte, a travessia estava sendo feita, às 8h42min, em 29 minutos. Isto significa mais do que o dobro do tempo normal, que é de treze minutos. Isto refletiu em vias como a Avenida Roberto Silveira, em Icaraí. Alameda São Boaventura, no Fonseca, e Avenida Jansen de Melo, no Centro.

De acordo com a NitTrans, a Avenida do Contorno (parte niteroiense da BR-101), apresentava congestionamento, no sentido Centro. No sentido Ponto Cem-Réis da Alameda, a velocidade média chegou a apenas 6 km/h, segundo a plataforma Waze. Também segundo o Waze, o trânsito na Jansen de Melo chegou a ficar com velocidade média de 16 km/h.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), mais cedo houve uma colisão sem vítima e sem interdição. Contudo, o incidente ocasionou retenção.