Quinta-feira (22) a volta do jantar “Garçom Caixa Alta” em benefício da AFR

Em sua 34° edição, a contagem é regressiva para o Jantar Beneficente “Saudade de Nós, Garçom Caixa Alta”, da Associação Fluminense de Reabilitação.

Uma noite de solidariedade e de reencontro, com música boa e diversão entre amigos, além de uma ótima oportunidade para fazer o bem.

“De modo geral, estamos muito felizes e ansiosos com a retomada do evento, que é extremamente importante para a Instituição, após esses dois anos de pandemia.” revela Paola Amaral, Fonoaudióloga e Coordenadora do Voluntariado da AFR.

E teve spoiler! Um dos destaques da noite será a jovem cantora Lara Zuzarte, conhecida como a nova voz do sertanejo.

Outra presença ilustre será do Getúlio Vargas, ex-goleiro do Flamengo e atualmente apresentador de TV. O evento ainda contará com a Banda Bloody Mary e a participação do DJ Renan Nunes.

Arquivo AFR- Jantar Beneficente 2018 – Presidente Maria Augusta e Telmo Hoelz







O jantar acontece no Clube Naval Charitas, na avenida Carlos Ermelindo Marins, 3100. Jurujuba, Niterói, no dia 22 de setembro, quinta-feira, a partir das 20h 30min.

O Convite individual custa R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais), com pagamento à vista ou parcelado em até 3x no cartão.

Para mais informações e vendas é só entrar em contato pelo Whatsapp: (21) 99159-4871 ou telefone 2109-2626, ramal: 240. Um e-mail também foi disponibilizado para esclarecimentos: voluntariado@afr.org.br .

AFR, uma história de sucesso

Há mais de 60 anos, a Associação Fluminense de Reabilitação (AFR) atua na melhoria da qualidade de vida de crianças, adolescentes e adultos com deficiências, oferecendo diversas especialidades terapêuticas.

Ela nasceu em 25 de junho de 1958, na cidade de Niterói, a partir da necessidade de ajudar a população no grande surto de poliomielite que assolou o mundo. Um grupo de voluntários se uniu para combater a doença, vacinando e dando apoio às pessoas que ficaram com sequelas.

Em outro momento, na tragédia do Gran Circus Norte-Americano, em Niterói no ano de 1961, a AFR se fez suporte aos vitimizados. Assim se descobre a vocação da AFR; oferecer a população mais carente melhor qualidade de atendimento em reabilitação; cuidar com zelo, ter um tratamento e ambiente humanizado, isso faz parte da estrutura dessa Associação.

Porém todo o trabalho desempenhado para com pessoas deficientes começou a ter reconhecimento em 1981, como conta o superintendente da AFR, Telmo Hoelz.

“O olhar para as pessoas com deficiência começou a mudar na década de 80, quando em 1981 foi decretado ‘Ano Internacional da Pessoa com Deficiência’. Foi o marco para a reabilitação no mundo inteiro, em particular aqui no Brasil com uma mudança bastante significativa. Os Governos começaram a dar atenção a causa inclusive na parte da acessibilidade. Fomos parceiros do município de Niterói junto com Curitiba, na acessibilidade das cidades participando ativamente, com engenheiros e arquitetos, dos desenhos e propostas para implantações das rampas na cidade.”

A reabilitação e a construção de seus caminhos

Com o passar dos anos percebeu-se que a ideia de cuidar do próximo envolvia assistência social, ou apoio de religiões brasileiras. Para que esse olhar se voltasse para a saúde, houve um trabalho conjunto e imprescindível da AFR, da Associação Pestalozzi de Niterói, o Centro Juvenil de Orientação e Pesquisa de Niterói e da Associação Brasileira Beneficente de Reabilitação (ABBR), junto ao Ministério da Saúde para que se criasse uma área de atenção à pessoa com deficiência.

“Na década de 1990, o então Ministro Alcenir Guerra, participou de uma importante reunião e o sensibilizamos para a causa da pessoa deficiente. Ele, junto ao presidente do Inamps, decidiram que o Ministério da Saúde criaria uma coordenadoria que desse atenção a nossa solicitação. E assim fomos convidados para participar como consultores na implantação da política de reabilitação, uma experiência muito positiva”, conta Hoelz.

Importante entender que esse trabalho ultrapassa os limites técnicos e avança na utilidade pública criando, auxiliando, coordenando atividades importantes e que entraram para a história da cidade sorriso, como a participação de um estudo de prevalência de capacidade, no ano de 1992.

Mas o que seria esse estudo? Através de uma metodologia da Organização Panamericana de Saúde, produziram-se questionários que alocados por amostra de domicílio identificaram a população deficiente e as suas causas, tal como um Censo. Na época a organização coordenou 35 de um total de 55 estudos realizados no país, de Canoas, no Rio Grande do Sul até Boa Vista, em Roraima. Com o resultado foi possível planejar as ações que levariam benefícios aos assistidos.

Os atendimentos

Como centro especializado em reabilitação, os atendimentos são na área da medicina física, psiquiatria, ortopedia e reumatologia. “Nessa área temos fisioterapia, que envolve várias especialidades como: Fisioterapia Geral, Respiratória, Pediátrica, Eletro Termo Terapia, RPG, Pilates, Fisioterapia Dermato funcional, Fisioterapia Pélvica, dentre outras”, especifica Telmo, que apresenta outros serviços com tamanha importância como a Terapia Ocupacional, Fonoaudiologia, Psicologia, Serviço Social, Enfermagem, Neoropsicopedagogia e Psicomotricidade.

Para que as pessoas tenham acesso aos tratamentos é preciso realizar uma avaliação com um médico da família ou posto de saúde, que identifique a necessidade do tratamento de alta complexidade, assim ele fará parte do Sistema de Regulação em Reabilitação.

Mensalmente é disponibilizado uma quantidade de vagas, tendo a capacidade de até dois mil pacientes. “Hoje o gargalo é a deficiência intelectual como Espectro de Autismo, o crescimento é absurdo. Possuímos 170 crianças em tratamento. E uma característica do tratamento de reabilitação é que ele não é focado no indivíduo ou na anomalia, mas na família. Imagine uma mulher grávida que recebe a notícia da deficiência do filho, aquela família precisa ser envolvida no processo. Por isso é um tratamento multidisciplinar, multiprofissional”, conclui o superintendente.

Em meio a tantos atendimentos, o chefe do departamento médico da Associação, Guillherme de Lima Pinheiro, médico ortopedista e geriatra, responsável pela triagem e avaliação dos novos pacientes, e por orientar a equipe multidisciplinar para elaboração do programa terapêutico a seguir, partilha sobre um caso de relevância. “Um jovem de 20 anos que foi infectado pela Covid-19 e teve por sequelas a Síndrome de Guillain Barré, apresentando um quadro de tetraplegia, a perda dos movimentos do tronco, pernas e braços precisando de intubação. Ele agora está em recuperação, sendo acompanhado pela equipe médica da organização e já consegue tocar a sua cadeira de rodas. Acredito que ele terá muitas outras melhoras.”, comentou Telmo

Semear e inovar para colher os frutos

Parte das mãos que auxiliam na entidade, iniciam seu caminho profissional como estagiários, que são 90% da equipe técnica. Eles têm a filosofia da associação, realizam um atendimento humanizado, não apenas um trabalho técnico. Atualmente são 180 estudantes que tem o campo de aprendizado na AFR.

Outro apoio são os bolsistas que participam de um concurso em busca da consolidação do conhecimento acadêmico, e após a formação de um ano, com orientação metodológica, apresentam o trabalho de conclusão com o estudo de patologias ou deficiência.

Um corpo qualificado em qualquer área profissional proporcionará uma experiência enriquecedora ao paciente. E as parcerias realizam um trabalho importante na formação de novos profissionais da saúde, como a que existe com a PUC Rio, que realiza a complementação da medicina física na prática. “Temos três alunos nessa parceria, dois colombianos e um boliviano que estudam Fisiatria, pois em seus países não existe essa formação.

O Núcleo de Estudos, Projetos e Pesquisas da AFR, implementou o Projeto Virtual e Tecnologia Assistiva. O recurso com potencializadores de reabilitação é utilizado em casos de crianças com diagnósticos de Paralisia Cerebral e adultos com Parkinson. Uma nova realidade em tratamento, devido a parceria com o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro”, conta Telmo Hoelz.

Lugar de criação

Na organização existe um lugar dedicado a criação, onde se afirma a cada dia que cada indivíduo é único. Falamos aqui da Ofinica Ortopédica, onde não existem tamanhos P, M ou G, na montagem das órtoses (aparelhos de uso provisório que permitem alinhar, corrigir ou regular uma parte do corpo) e das próteses (aparelho que desempenha funções motoras semelhantes do membro amputado), que são feitas sob medida.

Hoelz estipula que mensalmente uma tonelada de gesso é gasta para fazer um molde para órteses e próteses. O volume de trabalho na oficina envolve cerca de 500 equipamentos colocados ao mês em Niterói, além das que são produzidas no Hospital da Criança em Vila Valqueire, no Rio de Janeiro.

Desafios

A tabela de repasse do SUS não é reajustada há 10 anos e isso dificulta a prestação de serviço e a entrega dos equipamentos para a população

Em um ano “pós pandemia” os desafios são constantes em vários aspectos da sociedade e para uma Associação que atende mais de 1680 pacientes em tratamento contínuo de reabilitação, não seria menos desafiadora.

Diante desses números, manter-se firme significa ter em mente a proposta inicial de levar para essa população mais carente a melhor qualidade de atendimento em reabilitação.

A AFR depende de doações e do trabalho de voluntário. Seus pacientes em maioria são oriundos de convênio público, do Sistema Único de Saúde (SUS), mas também existe a atuação com planos de saúde e atendimentos particulares. Contudo, o superintendente esclarece que somente os repasses do Governo e atendimentos privados não dariam conta, por isso o auxílio também chega pelos doadores e sócios contribuintes.

Outra fonte de renda são eventos que organizados pela equipe voluntária, como o Jantar Garçom Caixa Alta.

“Eu cheguei na instituição para tratar seu filho, e sempre conversava com as diretoras da época. Um dia fui convidada para ser tesoureira. Que desafio! Após dois anos neste serviço chegou o Telmo Hoelz, como “anjo da guarda” que uniu forças neste trabalho.” Maria Augusta P Figueiredo, Presidente da Associação Fluminense de Reabilitação