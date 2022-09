Enfermeiros, técnicos e auxiliares fazem manifestação no centro do Rio

SindEnfRJ defende a derrubada da liminar do Ministro Barroso

O piso é o menor salário que determinada categoria profissional pode receber pela sua jornada de trabalho. Como ele é um benefício, o piso salarial sempre será superior ao salário mínimo nacional (ou estadual, se houver). Caso o piso da categoria seja inferior ao mínimo no Estado, vale o salário mínimo estadual porque ele é mais benéfico ao trabalhador.

A categoria da enfermagem, comemorava, no dia 13 de julho, a aprovação do Emenda Constitucional (PEC) nº 11, que com respaldo constitucional ao PL 2564, estabeleceu o piso do salarial nacional tendo a remuneração mínima de R$ 4.750 para os enfermeiros, devido ao reconhecimento pelo trabalho desses profissionais durante a pandemia da Covid-19.

Técnicos em enfermagem deveriam receber 70% desse valor, e auxiliares de enfermagem e parteiros, 50%. A lei foi sancionada no dia 4 de agosto pelo presidente Jair Bolsonaro, que vetou trecho que previa reajuste automático.

Na sua decisão, o ministro adiou por 60 dias a efetividade do piso, para que os entes da federação, entidades do setor e os ministérios do Trabalho e da Saúde se manifestem sobre a capacidade de cumprir tal reajuste.

Atos contra suspensão do piso salarial

O Sindicato dos Enfermeiros do Rio de Janeiro (SindEnfRJ), preparou atos promovidas pelas entidades, incluindo lideranças políticas, após decisão do STF de suspender a lei que alterava o valor mínimo. Os protestos irão acontecer no Centro, Zona Sul e Zona Norte do Rio.

O primeiro ato aconteceu nesta quinta-feira (8), às 11h, em frente à nova sede da Alerj, na Rua da Ajuda 5. “Além do SindEnfRJ , todas as entidades estarão presentes neste ato: Coren, Auxiliares e Técnicos de Enfermagem”, informou o Presidente do Sindicato dos Enfermeiros, Marco Schiavo. Ele também confirmou uma assembleia de urgência, de modo online, que acontece nesta noite para discutir a decisão do STF.

Marcos Shiavo esclarece que o STF não é o inimigo, “O Superior Tribunal Federal é uma instituição formada por vários ministros e a decisão monocrática do Ministro Barroso não vai valer de forma definitiva. Na verdade o coletivo do STF é quem tem o poder de decidir a situação do piso Nacional da enfermagem. Sendo assim, o Sindicato dos enfermeiros acredita que a categoria precisa pressionar as redes sociais dos Ministros do STF para que eles derrubem a liminar do Ministro Barroso.”

Contudo a classe continua realizando manifestações na cidade, na sexta-feira (9), haverá uma carreata com partida às 15h da frente do Hospital Federal de Bonsucesso, passando pelo INCA, Hospital Souza Aguiar e terminando no INTO.

“Os enfermeiros foram peças primordiais na luta contra o vírus do COVID. Durante toda a pandemia e a população brasileira reconheceu esse valor e ficou das suas janelas aplaudindo a enfermagem. Porém, a valorização profissional não se dá apenas com aplausos e sim com valorização financeira. Por esse motivo que o sindicato dos enfermeiros defende a derrubada da liminar do Ministro Barroso.”