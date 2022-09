Enfermeiros fazem paralisação no Rio

Os enfermeiros e os técnicos de enfermagem paralisaram suas atividades na última segunda-feira (26), no Rio. Representando 80 mil trabalhadores no estado, de acordo com o Sindicato dos Enfermeiros do Estado do Rio de Janeiro (Sindenfrj), cruzaram os braços 70% da classe, na rede pública, e 10%, na privada. Em São Gonçalo, os enfermeiros também pararam. O que não ocorreu em Niterói – cidade onde a entidade não os pode representar -, nem na rede pública de Nova Iguaçu, que não pôde aderir à paralisação de 24 horas devido a uma liminar judicial.

A categoria reivindica o reajuste do piso, que ficou em R$ 4.750,00 para enfermeiros, R$ 3.325 para técnicos de enfermagem e R$ 2.375,00 para auxiliares de enfermagem e parteiras. Inicialmente, o reajuste da classe foi vetado pelo ministro Luís Roberto Barroso e referendado pela maioria do Supremo Tribunal Federal.

A paralisação ocorreu em frente ao Hospital Pasteur, de onde os trabalhadores saíram, em passeata, pelo viaduto do Méier, até o Hospital Municipal Salgado Filho.

Procurado para responder sobre a possível repercussão financeira do aumento salarial da enfermagem para os empresários da rede hospitalar, o Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Casas de Saúde de Niterói e São Gonçalo não respondeu à reportagem, até o fechamento da edição.