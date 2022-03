Energia solar move barcos em competição náutica nesta quarta-feira em Niterói

A partir desta quarta-feira(16) até dia 22 de março uma competição com barcos movidos a energia solar será realizada na enseada de São Francisco, na altura da Praça do Rádio Amador. O evento é mais uma etapa do Desafio Solar Brasil (DSB), projeto de extensão da Universidade Federal do Rio de Janeiro que reúne estudantes, técnicos e professores em equipes de todo o país, a bordo dos seus protótipos de embarcações movidas a energia solar. Antes da abertura, no dia 16, haverá uma barqueata do Fundão a Niterói, às 10h30. A programação oficial começa às 11h. Às 15h, acontecerá a largada da primeira etapa.

Os barcos são construídos especificamente para essa competição, que terá como ponto de concentração a praça do Radioamador. Segundo os organizadores, 14 equipes estarão competindo para descobrir quem tem o melhor desempenho e domínio sobre a montagem e construção de embarcações movidas a energia solar, estratégias de competição, organização e gerenciamento energético.

Quem for ao evento no dia 19, poderá se inscrever, no CAT da Neltur, para participar de um EcoTur no dia 21, saindo da Praça do Rádioamador indo até a trilha dos Platôs, no Parque da Cidade. Este EcoTur será realizado por duas vans que levarão grupos formados por até 20 pessoas, nos horários de 9h e outro 11h.

Programação – A estrutura da Neltur funcionará todos os dias da competição, das 9h às 17h, com os turismólogos Gustavo D’Ippólito, Renato Lima e Marcos Miklos e estagiários se revezando distribuindo material especializado a respeito da cidade, como a revista Niterói Experimente, e propagação de dois roteiros turísticos: “Niterói em 3 dias” e “Orla Niemeyer”.

Por enquanto a competição conta com 14 equipes confirmadas, incluindo duas de Niterói: uma da Universidade Federal Fluminense e outra da Escola Técnica Estadual Henrique Lage. Além disso, as embarcações, que poderão ser ou catamarãs ou monocascos, serão conduzidas por participantes de Rio de Janeiro, Macaé, Florianópolis, Angra dos Reis, São João da Barra e Joinville.