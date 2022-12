Energia Solar: Instale antes do aumento da conta

Niterói é uma das cidades brasileiras que mais aderem ao sistema



Leonardo Oliveira Brito

A energia solar é um tema que está em alta nas discussões e debates na cidade de Niterói e em todo o Brasil. O setor de energia elétrica no mundo todo tem sofrido com diversas mudanças e há debates sobre como a situação vai ficar em 2023, com a PL 2703/2022 e a lei nº 14.300/2022 e como isso impactará o consumidor, inclusive na sua conta de luz.



Foi aprovado pela Câmara dos Deputados na noite da última terça-feira (6), o PL 2703/2022, que amplia por seis meses o prazo para o consumidor que produzir a própria energia solicitar acesso à rede de distribuição sem perder os atuais subsídios nas tarifas, que deve adicionar um custo de R$ 118 bilhões até 2045 (aproximadamente R$ 5,26 bilhões por ano) para os consumidores que não produzem a própria energia, ou seja, a grande maioria dos brasileiros.

Os cálculos são da Associação das Distribuidoras de Energia Elétrica (Abradee). O texto, que ainda precisa ser votado no Senado, altera a lei sancionada neste ano que ficou conhecida como Marco Legal da Geração Distribuída, a 14.300/2022.

A legislação sancionada no início do ano garante esse subsídio até 2045 e prevê o benefício, ainda, para quem investir no modelo até 6 de janeiro de 2023, com o pagamento de taxas após essa data.



Niterói vive uma realidade onde a geração de energia solar por particulares só cresce. No ano passado, a cidade se tornou a segunda no estado do Rio com maior número de consumidores de energia renovável. Segundo a Enel Rio, somente nos últimos quatro anos, 4.512 clientes em Niterói migraram para o sistema de Geração Distribuída, com 2.630 pedidos nos últimos seis meses, uma demanda de mais de 600% nos últimos anos.





Mas onde a Enel entra nisso, se o proprietário do sistema gera sua própria energia? A fim da redução do custo de implantação, os sistemas não utilizam baterias para acumular a energia gerada durante o dia para ser consumida durante a noite, uma vez que durante a noite, sem sol, o sistema não gera. É quando entra a energia da distribuidora, numa espécie de permuta. Durante o dia o consumidor entrega energia solar a distribuidora que, a noite, devolve essa energia pelo sistema convencional.



O vereador de Niterói, Fabiano Gonçalves (Cidadania) acha importante a geração distribuída de energia solar produzida por particulares porque reflete uma realidade na cidade e ressalta sua importância ambiental e sustentável.



“Hoje a geração de energia solar individual corresponde hoje a uma Itaipu Binacional e sem poluição, sem investimentos elevados, sendo feito pelos próprios particulares e essa é a saída, por onde nós vamos caminhar para uma cidade melhor”.







O que muda para o consumidor?



Mas e para a população, o que muda? Essa é a pergunta mais importante. O PL 2703/2022 coloca que agora ao invés do dia 6 de Janeiro de 2023, os micro e minigeradores, geralmente de energia fotovoltaica, terão até julho de 2023 para entrar com o pedido junto à distribuidora, enquanto as pequenas centrais hidrelétricas (PCHs) terão até julho de 2024.



Para o relator, o deputado Beto Pereira (PSDB-MS) a proposta incentiva a geração de energia limpa, mas,outros deputados que criticaram a proposta dizem que os benefícios para os microgeradores acentuam distorções do setor elétrico porque a conta dos subsídios vai sobrar para aqueles que não têm as placas de energia solar e não têm acesso ao sistema.

O texto aprovado é um substitutivo do relator, deputado Beto Pereira (PSDB-MS), para o Projeto de Lei 2703/22, do deputado Celso Russomanno (Republicanos-SP), cuja proposta era estender até janeiro de 2024 o prazo para que micro e minigeradores de energia elétrica possam solicitar acesso à rede de distribuição sem perder os subsídios relacionados a tarifas.









Projeto pode encarecer a conta de luz



Segundo a Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica), os incentivos, na forma de subsídios, aplicados até agora foram essenciais para garantir a expansão da geração distribuída. A agencia diz que a Lei nº 14.300/2022 foi o que assegurou a gratuidade da cobrança. Para a entidade, a discussão de nova prorrogação do prazo por parte do segmento em mais 12 meses afronta a lei aprovada pelo Congresso Nacional e adicionará R$ 25 bilhões nas tarifas em todo o Brasil entre 2023 e 2045, onerando injustificadamente todos os consumidores de energia elétrica.



Para os críticos ao projeto trata-se de dar benefícios para alguns (os que investem e vendem energia renovável) jogando a conta para todos, especialmente os mais pobres que não podem investir na produção própria ou aderir ao mercado livre de energia.



Hoje quem investe em geração própria, por meio de um painel solar, por exemplo, e solicita a ligação com a rede de distribuição para ter energia à noite, paga somente pela energia extra que recebe e está isento das tarifas de distribuição, transmissão e encargos setoriais até 2045, apesar de receber energia das geradoras, distribuída e transmitida. Caso não estivesse conectado à rede de energia, o consumidor que produz a própria energia teria que ter uma bateria para armazenar e ter luz à noite.









E o que muda para quem trabalha vendendo os geradores?



A DR Energia é uma empresa de engenharia com foco em soluções de eficiência energética e energia limpa. Ela atua na venda e instalação de Geradores fotovoltaicos para que os clientes possam gerar sua própria energia.



Daniel Sousa, CEO da empresa, explica o que muda com a nova lei: “Hoje para cada 1 kwh que geramos temos direito a utilizar 1 kwh quando for preciso. Com alteração da lei o cliente não terá mais essa compensação 1/1 onde, e acabará perdendo um percentual desse crédito para auxiliar os custos que a concessionária de energia tem com a distribuição de energia.”. Porém ele ressalta que na execução dos serviços nada muda. O desafio é fazer os clientes continuarem interessados mesmo com essa nova taxa.

Na execução dos serviços pela DR Energia nada muda, segundo Campos. “Apenas teremos que fazer com que nossos novos clientes entendam que mesmo com essa nova taxa ainda é muito interessante a instalação das placas solares.”, ressaltou





Próximos passos até o Senado



Com a aprovação na Câmara dos Deputados, a proposta segue para o Senado Federal. Após o recebimento da proposta no Senado, há diversos caminhos, a depender das decisões tomadas pelos senadores.

Em um cenário em que os senadores analisam e aprovam o texto segue para sanção ou veto do presidente da República, que tem prazo de 15 dias úteis para sancionar ou vetar o projeto, no todo ou em partes.

Caso os senadores façam alterações, o texto retorna à Câmara dos Deputados, que analisa apenas as mudanças, optando por aceitá-las ou por recuperar o texto original aprovado pelos deputados. E em seguida, o texto é encaminhado para sanção do presidente, respeitando o prazo de 15 dias mencionado anteriormente.

Se o PL não for aprovado, a proposta é arquivada e a Lei 14.300 não sofre as alterações propostas pelo PL 2703. Importante ressaltar que, devido ao recesso do Senado, é preciso que o PL 2703 seja votado até 22 de dezembro. Isso porque o recesso começa dia 23 e só acaba em fevereiro, quase um mês depois da data de início da Lei 14.300. Em um cenário que o presidente sancione o texto sem vetos, ele se torna Lei e é publicado no DOU (Diário Oficial da União).

Caso haja vetos, a parte sancionada se torna Lei e é publicada no DOU e os vetos voltam para análise do Congresso Nacional em uma sessão conjunta da Câmara e do Senado. Se esses vetos forem mantidos, a Lei fica como foi sancionada. Se os vetos forem derrubados, os trechos passam a integrar a lei.



Independente dessa questão, Daniel Campos aponta as grandes vantagens de instalar o sistema solar em casa: “Além da redução drástica na conta de energia, o cliente poderá estar contribuindo com o meio ambiente utilizando energia limpa e renovável e valorizar seu imóvel em uma possível venda. Afinal, quem não gostaria de comprar uma casa que gera sua própria energia?”



O vereador Fabiano Gonçalves pondera que apesar de Niterói não ter vocação para ser um polo de energia solar, a cidade pode aumentar o número de casas com energia solar. Ele comenta que “especialmente na Região Oceânica. São Francisco é um exemplo disso. Mas Niterói não tem áreas disponíveis para virar um polo, diferente de São Gonçalo, Itaboraí e Maricá que tem áreas enormes sem ocupação, assim como uma fazenda entre Carmo e Cantagalo, onde foi montada uma usina de energia solar. Hoje em Niterói não existe essa disponibilidade”



Fonte de novos empregos



A ABSOLAR (Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica) aponta que, em 2023, a fonte solar deverá gerar mais de 300 mil novos empregos em todas as regiões do Brasil. Segundo a avaliação da entidade, os novos investimentos gerados pelo setor poderão ultrapassar os R$ 50 bilhões no próximo ano, incluindo as usinas de grande porte e os sistemas de micro e minigeração.

Ao todo, estima-se que serão adicionados mais de 10 GW de potência instalada em 2023, chegando a um total acumulado de mais 34 GW, o equivalente a um crescimento de mais de 52% sobre a potência solar atual do país.

Dos 34 GW totais, 21,6 GW serão provenientes de pequenos e médios sistemas instalados pelos consumidores nas residências, pequenos negócios, propriedades rurais e prédios públicos, enquanto os 12,4 GW estarão em grandes usinas solares.



Niterói lança plataforma



Com o nome “Niterói Solar” , a Prefeitura de Niterói lançou um site que apresenta a estimativa do potencial que as edificações da cidade têm para geração de energia solar fotovoltaica na cidade.









A plataforma https://solar.niteroi.rj.gov.br/ exibe, para cada edificação presente em Niterói em 2019, a estimativa do potencial de geração de energia solar fotovoltaica, que é a capacidade de um determinado lugar em gerar energia elétrica a partir da conversão direta da luz solar.

Apesar de não excluir a necessidade de que uma empresa especializada seja contratada para fazer a análise local em cada imóvel, a plataforma dá uma estimativa se vale a pena implantar esse tipo de fonte energética em um local.

O prefeito de Niterói, Axel Grael, explicou que o “Niterói Solar” deve estimular o uso de sistemas fotovoltaicos, que não emitem gases e são fontes de energia limpa e renovável.

“O fotovoltaico, por exemplo, nos ajuda a pensar em uma estratégia de energia para a cidade. Então incentivo muito que todos acessem”, destacou Axel Grael.