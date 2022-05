Enem 2022: inscrições começam nesta terça-feira

Começam nesta terça-feira (10), as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022 que podem ser feitas até o dia 21 de maio, através do site do Enem, na página do participante . As inscrições são válidas tanto para a versão impressa quanto a digital.

O valor do exame se manteve em R$ 85 e pela primeira vez, os interessados podem fazer o pagamento da taxa de inscrição por meio do PIX e cartão de crédito, além do boleto bancário. Vale ressaltar que, os alunos que entraram com o recurso de isenção na taxa de inscrição, podem ver o resultado na página do participante também.

Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) informa que, aqueles que conseguiram a isenção do pagamento, precisam fazer a inscrição para o exame. A isenção é apenas para a taxa de pagamento e não inscrição para prova.

Documentos necessários para inscrição

Para se inscrever no Enem 2022, é preciso anexar na plataforma uma cópia digital de um documento oficial de identificação do participante, como, por exemplo, o e-Título, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) Digital e RG.

Prova

As duas versões da do Enem serão aplicadas no dia 13 e 20 de novembro. As provas terão as mesmas questões e o mesmo tema da redação. A aplicação dos testes seguirá o horário de Brasília. A abertura dos portões será às 12h e o fechamento às 13h. A prova terá início às 13h30. Lembrando que, no primeiro dia do Enem, o término das provas será às 19h. No segundo dia de testes, às 18h30.

O exame será constituído de quatro provas objetivas e uma redação em língua portuguesa. Cada prova objetiva terá 45 questões de múltipla escolha.

No primeiro dia do exame, serão aplicadas as provas de linguagens, códigos e redação (língua Portuguesa, literatura, língua estrangeira, artes, educação física e tecnologias da informação e comunicação); e de ciências humanas e suas tecnologias (história, geografia, filosofia e sociologia).

A aplicação terá 5 horas e 30 minutos de duração, contados a partir da autorização do chefe de sala para o início das provas.

No segundo dia do exame, serão aplicadas as provas de ciências da natureza (química, física e biologia) e matemática e suas tecnologias. A aplicação terá 5 horas de duração, contadas a partir da autorização do chefe de sala para o início das provas.