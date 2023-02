Enel: São Gonçalo lidera furto de energia

Recentemente, a concessionária Light, que atende à capital, informou a Aneel que a geração de caixa estava insuficiente para garantir a sustentabilidade comercial por conta das perdas por furtos de energia. No terceiro trimestre de 2022, o índice chegou a 53,72%. O problema não está restrito ao Rio de Janeiro, se estendendo a municípios atendidos por outra concessionária, a Enel, como São Gonçalo, líder em incidências, e Niterói.

De acordo com a concessionária Enel, que distribui energia para 66 cidades do estado, a área atendida pela empresa fechou os primeiros nove meses do ano passado com o índice de perdas total de 20,32%. Esse valor representa o percentual de energia distribuída pela empresa que é perdida, a maior parte dela em ligações clandestinas. A Enel, no entanto, não falou em inviabilidade da operação.

Neste período, São Gonçalo lidera a lista com os maiores índices de furto de energia, os populares “gatos”, com 33,5%. Em Niterói, o percentual é de 16,3%. A Enel afirmou que possui atualmente 280 regiões de risco identificadas dentro de sua área de concessão. Nestas áreas de risco, cerca de 57% de toda a energia distribuída é furtada, comprometendo diretamente a qualidade do serviço prestado.

Em razão da violência, a empresa enfrenta dificuldades em realizar serviços de rotina, como manutenções na rede, leitura dos medidores, inspeções de combate ao furto e cortes de energia, entre outros. Entre os municípios que registram maiores perdas em áreas de risco estão São Gonçalo, Niterói, Magé, Itaboraí, Macaé, Angra dos Reis, Cabo Frio e Campos dos Goytacazes.

Enel realizações para reprimir a prática – Foto: Reprodução/Enel

A companhia de energia ressaltou que o furto de energia é crime com pena prevista em lei de um a oito anos de reclusão, além de colocar em risco a população, principalmente as pessoas que manipulam a rede elétrica. As ligações irregulares também causam curtos-circuitos e sobrecarga na rede elétrica, ocasionando interrupções no fornecimento de energia.

“A Enel está intensificando ainda mais o combate ao furto de energia, realizando inspeções constantes e operações conjuntas com a Polícia Civil e Militar para coibir a fraude, que também causa riscos de segurança e prejudica a qualidade do fornecimento de energia para todos”, afirmou a Enel, por meio de nota enviada à reportagem de A TRIBUNA.

Caso da Light

A Light comunicou à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) que concessão está apresentando geração de caixa insuficiente para garantir a sustentabilidade por conta dos furtos de energia. A empresa estaria em forte crise financeira, com uma necessidade de financiamento de R$ 3 bilhões e uma recuperação judicial poderá ser solicitada pela companhia. O atual contrato de concessão vai até o ano de 2026.