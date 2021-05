Enel oferece desconto em contas de luz atrasadas

Os clientes que estiverem com as contas em atraso na concessionária de energia elétrica Enel, poderão contar comum desconto de 40% para pagamento à vista de débitos vencidos há mais de 180 dias. A negociação extraordinária oferecida pela companhia nesse momento de pandemia vai até 1º de junho e é válida para todas as classes de consumo, inclusive os clientes industriais e comerciais.

O objetivo da ação é facilitar o pagamento dos débitos pelos consumidores inadimplentes, possibilitando que voltem a ficar regularizados com a concessionária. A diretora de Mercado da Enel Brasil, Márcia Sandra Vieira Silva, explica que o desconto vai incidir sobre o total da dívida do cliente com a Enel Distribuição Rio, vencida há mais de 180 dias, incluindo juros, multa e atualização monetária.

“Estamos vivendo um momento desafiador. Sensíveis ao atual momento, vamos flexibilizar este mês a negociação dos débitos de nossos clientes para que possam ficar em dia com a companhia”, afirma.

Os clientes da concessionária podem negociar os seus débitos pela Central de Atendimento 0800 28 00 120 ou presencialmente, nas lojas de atendimento desde que agendado previamente na página da empresa na internet.