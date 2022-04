Enel isola fios do poste caído em Charitas

Um poste caído com os fios e vergalhões expostos, na Avenida Silvio Picanço, próximo ao Catamarã, em Charitas, está deixando os moradores da região assustados. A coluna de concreto que está caída na beira da praia, tem um medidor de energia.

Após receber a denúncia sobre o perigo dos fios expostos, A TRIBUNA esteve no local para ouvir os moradores que relataram que o poste está caído desde o final de semana, após um veículo colidir contra ele e nada foi feito até o momento.

O poste está caído perto da ‘Academia da 3ª idade’

Foto: Rafaela Batista

O poste caído está perto dos aparelhos de ginástica na beira da praia, ficando com os vergalhões expostos e trazendo riscos. “Eu costumo vir aqui todos os dias à tarde para me exercitar um pouco, porque não podemos ficar parados, né? Só que com esse poste caído aqui há uma semana, está perigoso demais. Tem esses vergalhões e se uma criança vem brincar aqui na calçada, cai e bate nisso? É muito perigoso!”, desabafa a aposentada Lourdes Soares.

Vergalhões ficam expostos e preocupa população

Foto: Rafaela Batista



Procurada pela equipe de reportagem, a Enel – empresa responsável pela energia local – informa que “o poste que caiu na Avenida Sílvio Picanço, em Charitas, Niterói, já foi vistoriado por uma equipe técnica da empresa, que isolou os riscos no local. Porém, como se trata de um poste localizado em área particular, é necessário que o proprietário solicite uma licença para realizar a remoção e substituição”.

Morador não foi localizado

A Prefeitura de Niterói foi procurada sobre o assunto mas não tivemos respostas.