Enel faz operação contra furto de energia em São Pedro da Aldeia

A operação ‘Energia Legal’ chega hoje (12) ao município de São Pedro da Aldeia. A ação é uma iniciativa da distribuidora de energia Enel, com apoio da Polícia Civil. A operação promoverá fiscalizações em residências

e estabelecimentos comerciais na tentativa de identificar ligações irregulares, também conhecidas como

“gato”. Até hoje, nas 15 edições do projeto ‘Energia Legal’, a companhia identificou furto de energia em

7.685 clientes, sendo 7.056 residências e 629 comércios, em 13 cidades da área de concessão da distribuidora.



Além de ser crime, com pena prevista de um a oito anos de reclusão, o furto de energia afeta diretamente a

qualidade do serviço prestado pela companhia e põe em risco a população, principalmente as pessoas que manipulam

a rede elétrica. As ligações irregulares podem causar curtos-circuitos e sobrecarga na rede elétrica,

ocasionando interrupção no fornecimento de energia. Os clientes que quiserem denunciar o furto de energia podem

fazê-lo pela internet: https:// www.enel.com.br/, pelo aplicativo Enel Rio ou pelo 0800 280 0120. Não é necessário

se identificar.

Durante a operação, os moradores de São Pedro da Aldeia também terão acesso a diversas ações por meio de uma unidade móvel de atendimento, que percorrerá alguns bairros da cidade ao longo da semana. Nesta unidade,

os clientes poderão solicitar vários serviços, como segunda via de conta e troca de titularidade,

bem como parcelamentos de dívidas.



Todas as ações do ‘Energia Legal’ são realizadas respeitando as medidas de higiene e de distanciamento, diante

do cenário de pandemia da Covid-19.