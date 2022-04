Enel faz operação contra furto de energia em Niterói junto com Polícia Civil

A Enel Distribuição Rio realiza, até sexta-feira (29), a operação Energia Legal em Niterói. O projeto tem o objetivo de combater as fraudes e os furtos de energia e conscientizar a população dos riscos e prejuízos desta prática. Para isso, a companhia reúne uma força-tarefa com equipes de inspeção, em parceria com a Polícia Civil, para fiscalizar e retirar as ligações clandestinas.

Adicionalmente, a distribuidora leva uma série de serviços para os seus clientes, como uma unidade móvel de atendimento, a realização de troca gratuita de lâmpadas, além de orientações de segurança com a rede elétrica e dicas de consumo consciente de energia.

As ligações irregulares podem causar curtos-circuitos e sobrecarga na rede elétrica, ocasionando interrupção no fornecimento de energia. Os clientes que quiserem denunciar o furto de energia podem fazê-lo pela internet: https://www.enel.com.br/, pelo aplicativo Enel Rio ou pelo 0800 280 0120. Não é necessário se identificar.