Enel diz que queda de árvore provocou apagão no Centro de Niterói

A queda de uma árvore no Centro de Niterói interrompeu o fornecimento de energia em algumas ruas do bairro. Comerciantes e moradores das ruas Heitor Carrilho e José Figueiredo, estão sem luz desde a madrugada e início da manhã dessa segunda-feira (10).

O caso acontece em toda a Rua José Figueiredo, que fica perto do 12º Batalhão de Polícia Militar de Niterói, conhecida como a Galeria Urbana de Niterói. Oficinas de mecânica de carro e motocicletas além do 1º Distrito de Limpeza Urbana (DLU) da Clin, por exemplo.

A Enel Distribuição Rio informou que devido ao volume de chuvas dos últimos dias na cidade, uma árvore atingiu a rede da companhia, afetando o fornecimento de energia das ruas citadas. A distribuidora esclareceu que uma equipe já está no local trabalhando no reparo da rede e no restabelecimento de energia dos clientes afetados.