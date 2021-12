Enel abre inscrições para o projeto Escola de Mulheres Eletricistas

A Enel, concessionária de energia, está oferecendo 20 vagas para a formação de eletricistas que se identificam com o gênero feminino. A iniciativa faz parte do projeto Escola de Mulheres Eletricistas que atende a população da Região dos Lagos e visa gerar desenvolvimento social e econômico para as comunidades por meio de oficinas de empregabilidade, inserção no mercado de trabalho, capacitação e acompanhamento profissional. Desse total, 20% das vagas serão destinadas a mulheres em remissão e/ou tratamento do câncer de mama.

As interessadas em se inscrever para o curso têm que ter concluído o Ensino Médio, ter mais de 18 anos (completados até a data de inscrição para o processo seletivo), residir na Região dos Lagos (Cabo Frio, Búzios, Araruama, São Pedro da Aldeia, Iguaba Grande e Arraial do Cabo) e ter número de cliente da Enel Rio. No caso das mulheres em remissão e/ou tratamento do câncer, além desses documentos, deverão apresentar parecer médico e/ou avaliação da medicina do trabalho feita pela Firjan SESI.

As inscrições serão gratuitas e realizadas exclusivamente por meio do link https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=v9Q51RBWGkevwhx2aFz–uoMSgbuD-lOjbpgjg-ZkMdUOFFaVFVVV1JCVTBCRVk1MDNNOTlTSDZURi4u, até o dia 10 de dezembro.

O processo seletivo será constituído de três etapas de avaliação das candidatas, em caráter eliminatório e classificatório, que são: 1) realização da inscrição no formulário online; 2) entrevista para avaliação do perfil técnico; 3) realização da matrícula, com apresentação da documentação exigida, no resultado da seleção. A divulgação com os nomes das candidatas selecionadas será por meio de contato telefônico/ e-mail no período de 15 a 17/12.