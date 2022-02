Enderson Moreira não é mais o técnico do Botafogo

O Botafogo anunciou, nesta sexta-feira (11), a saída de Enderson Moreira do comando técnico do time. Em comunicado divulgado durante a tarde, o alvinegro justificou a saída como uma “mudança natural para o novo modelo de gestão”. A empresa norte-americana Eagle Holdings, do investidor John Textor, está assumindo a gestão da sociedade anônima do futebol (SAF) do clube.

Enderson Moreira chegou ao Botafogo em meio á disputa da Série B 2021. Numa das maiores arrancadas da história da competição, conduziu a equipe do 14º lugar ao título da segunda divisão. Após uma difícil negociação, o técnico renovou para a temporada 2022 com a garantia de que teria reforços à disposição. Pelo Campeonato Carioca, foram cinco jogos, três vitórias, um empate e uma derrota, nessa quinta-feira (10), no clássico contra o Fluminense.

Leia o comunicado do Botafogo:

“Em momento de transição para um novo modelo de gestão, mudanças são naturais e necessárias ao novo projeto. Com isso, o Botafogo comunica que Enderson Moreira não é mais o treinador da equipe de futebol. Junto ao profissional, também encerram o ciclo no Clube os auxiliares Luis Fernando Flores e Ailton Serafim, além do Preparador Físico Edy Carlos Soares.

No Alvinegro desde julho de 2021, Enderson Moreira conduziu o Botafogo de volta à elite do futebol nacional e sagrou-se campeão da Série B com a maior recuperação da história da competição e aproveitamento de 73%. Enderson comandou o Alvinegro em 31 jogos, sendo 20 vitórias, 7 empates e 4 derrotas.

O Clube agradece ao profissional e sua comissão na certeza da destacada contribuição na reconstrução do Botafogo, desejando sucesso em seus futuros projetos.”