Encosta desaba na Estrada Fróes

Vítor d’Avila





Parte de uma encosta caiu na Estrada Fróes, em São Francisco, desabou, na madrugada de hoje (8), após as fortes chuvas que caíram em Niterói desde a tarde de terça-feira (7). Em cerca de seis horas choveu mais do que o previsto para todo o mês de fevereiro.



Vânia Lopes mora em cima da encosta comprometida. Ela afirmou que o local já apresentava indícios de que iria cair desde janeiro, até desmoronar na última madrugada. A moradora relatou estar com dificuldades de entrar em contato com a Defesa Civil Municipal.



“Foi caindo paulatinamente com o temporal que deu ontem. Minha casa está em risco. Deslizou uma parte do meu terreno. A água que cai do morro do cavalão cai sobre o túnel e vai encharcando o terreno. Estou há horas tentando falar com a Defesa Civil”, disse.



Fotos: Vítor d’Avila