Encontro institucional reúne Lula e Axel Grael

O ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva e o prefeito de Niterói, Axel Grael, estiveram juntos na tarde de hoje para conversar sobre as experiências positivas de Niterói na gestão fiscal, segurança pública e também no combate à pandemia do coronavírus. Além disso, foram discutidas as perspectivas políticas no estado e também o cenário nacional.

“Estive hoje com o ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva em um encontro institucional que abre um caminho de diálogo, considerando que o PDT e PT caminharam juntos nos últimos anos em Niterói. O PT esteve presente nos dois mandatos do ex-prefeito Rodrigo Neves e também integra a base da nossa gestão. Uma conversa muito natural, para fortalecer a democracia e o campo popular no estado do Rio de Janeiro. Conversamos sobre experiências positivas de Niterói na gestão fiscal, segurança pública e também no combate à pandemia do coronavírus. Além disso, foram discutidas as perspectivas políticas no estado e também o cenário nacional. Embora o amigo e ex-prefeito Rodrigo Neves ainda não tenha decidido sobre ser candidato ao governo do estado e estar se dedicando à vida acadêmica e ao setor privado, não há dúvidas de que ele reúne todas as qualidades para governança e capacidade de diálogo para reconstrução do Estado do Rio”, disse Axel.

Axel lembrou que a gestão do ex-prefeito Rodrigo Neves sempre foi pautada por um amplo arco de alianças e terminou seu mandato com quase 90% da aprovação da população.

Lula estava bem humorado e descontraído e, na hora da foto, brincou: “Um Grael e um Silva juntinhos”