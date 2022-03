Encontro faz homenagem para lideranças femininas de São Gonçalo e Itaboraí

Lideranças femininas dos municípios de São Gonçalo e Itaboraí foram convidadas pela equipe de Responsabilidade Social da Águas do Rio para celebrar o Dia Internacional da Mulher, 08 de março. O encontro, que faz parte do Programa Afluentes, valoriza, amplia e fortalece o empoderamento de mulheres que colocam em movimento uma série de ações para melhorar a qualidade de vida em suas comunidades.

Um exemplo é o coletivo Mulheres da Parada, composto por moradoras da comunidade Parada São Jorge, em São Gonçalo, que se uniram na pandemia em função da preocupação com as famílias da região e nunca mais pararam. Elas ministraram uma palestra sobre “Valorização e Empoderamento da Mulher” e realizaram um curso de automaquiagem para as lideranças presentes. “É muito importante esse movimento que a Águas do Rio está fazendo. Para nós, é gratificante participar desta ação, porque as mulheres, que normalmente estão sempre cuidando do outro, precisam ser cuidadas também.”, diz Letícia da Hora, fundadora do projeto.

O programa Afluentes mantém um canal de comunicação direta com lideranças nas áreas de vulnerabilidade social, onde a Águas do Rio atua. Dos 400 líderes engajados nesse programa, 26% são mulheres. Fabiana Monteiro, síndica do condomínio Minha Casa Minha Vida, no bairro Venda da Cruz, ficou feliz com a homenagem. “Eu queria agradecer por este momento que a Águas do Rio me proporcionou. Foi muito especial! Além disso, é muito importante o trabalho que a empresa vem fazendo para levar mais qualidade de vida para as pessoas”, ressaltou Fabiana.

No próximo dia 10 de março acontecerá o encontro para 50 lideranças comunitárias em Itaboraí. A expectativa é construir um relacionamento de parceria e confiança, com a força feminina, rumo a universalização do saneamento básico no Estado.