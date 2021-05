Encontro debate futuro da Fazenda Colubandê

Neste sábado (22), às 10h, o Coletivo Fazenda Colubandê ‘Quem ama cuida’ vai realizar uma atividade online para novamente chamar atenção das autoridades sobre o equipamento, que continua abandonado. O grupo, que desde 2012 luta pela revitalização do espaço, preparou atividades nesse mês e em junho e julho. A ideia mostrar para a sociedade civil e os responsáveis pelo equipamento que é necessária a preservação do patrimônio histórico datado do século XVII. A Polícia Militar, que é a atual responsável pela Fazenda para a implementação do Comando de Polícia Ambiental (CPAm) não se manifestou sobre o assunto até o fechamento dessa edição.

Cleise Campos, que é membro do Coletivo, explica que a ação desse final de semana e dos próximos meses é fundamental para tratar essa ocupação, que ainda não aconteceu.

“No passado foi feita uma movimentação da polícia ir para lá através do anúncio do ex-governador Wilson Wizel. Mas agora atravessamos meses, entre eles a pandemia, e a ocupação desse comando não se efetivou. Nós queremos saber o porque ninguém assume a Fazenda de modo efetivo”, contou.

Em junho o encontro online está marcado para dia 19 e em julho para o dia 24. De acordo com o Coletivo, o imóvel é de propriedade do Estado do Estado do Rio, sem uso, abandonado, desde a saída do Batalhão Florestal da Polícia Militar em julho de 2012. Com a recusa da Prefeitura de São Gonçalo em assumir a gestão do importante patrimônio nos recentes anos, a sociedade civil mantém contínuo alerta sobre as condições atuais da Fazenda Colubandê. Além das conversas e reflexões com transmissão online, o momento recordações destaca imagens e fotos do espaço. Além disso a discussão prevê a implantação da Feira Gastronômica Cultural às sextas, sábados e domingos no entorno do espaço com atividades de arte, venda de produtos artesanais, agricultura familiar, educação para o patrimônio, turismo e economia da cultura.

No ano passado policiais militares do CPAm chegaram a usar o espaço de forma extraoficial. Na época os policiais contaram que estava sendo feitos trabalhos como reforma dos meios-fios e cercados; colocação de luzes de Natal; e o gramado em volta do edifício seira aparado.

O fato da Fazenda Colubandê ser um edifício tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) desde 1940 é uma dificuldade para quem assumir o local, que tem que respeitar os trâmites legais que envolvem restauração.

“Quem assumir tem que se comprometer com o restauro. Já tentamos nos reunir desde ano passado mas não conseguimos saber essa questão. Agora em março achamos que tínhamos que retomar a discussão e marcamos para esse sábado de maio”, completou Cleise.

Além da Polícia Militar e o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional também foram questionados sobre o assunto, mas até o fechamento dessa edição não se manifestaram. A Prefeitura de São Gonçalo informou que a Fazenda Colubandê é atribuição do Governo do Estado.

HISTÓRIA DA FAZENDA

A Fazenda Colubandê foi tombada como patrimônio histórico em 1940 pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). O Batalhão Florestal funcionou no local de 1988 até 2012, após a transferência para o Complexo do Alemão. Em 2017, a unidade voltou a funcionar no local, sob a denominação de Batalhão de Polícia Florestal e Meio Ambiente (BPMA), mas por um breve período. Em Janeiro de 2020, durante cerimônia de inauguração da Operação Segurança Presente, em São Gonçalo, Wilson Witzel confirmou a reativação da unidade, como CPAm.