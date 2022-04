Encontro com perdão, mas, sem alinhamento

Na noite desta segunda-feira (25), após toda a história do rompimento do vice-prefeito do Rio, Nilton Caldeira com o mandatário, Eduardo Paes, este procurou pelo vice para pedir desculpas pessoalmente, após tê-lo feito pela imprensa.

Na saída do encontro, na prefeitura do Rio, no gabinete do prefeito, Nilton Caldeira, saiu do jeito que entrou, e disse ” Sou cristão e permaneço cristão, fui eleito vice-prefeito e sou vice-prefeito, nada muda, a não ser o perdão, pois sou cristão”… “Ele me pediu desculpas e aceitei”.

Em uma alusão ao seu estilo, Nilton disse ainda que, como carioca que é, segue com total disposição para fazer mais pela cidade e pela população, que tanto merece e precisa ser ouvida e atendida, mas, que ainda não vislumbra uma solução para caminharem juntos, como estava acordado desde o início da parceria em prol do Rio.

Com tom um pouco crítico, a relação parece estar rachada, como um cristal que se quebra e não se conserta. Procurado por A TRIBUNA, o prefeito Eduardo Paes, não retornou até o fechamento desta matéria para dar sua versão do encontro.

Em consulta ao sistema de processos da prefeitura, Paes solicitou pagamento de diárias pela SEGOVI, entre os dias 13 e 21 de Maio, data que estará viajando aos Estados Unidos e estando em viagem internacional, quem assume é o vice, Nilton Caldeira.