Encontro acaba com homem baleado em São Gonçalo

Um homem de 40 anos acabou baleado na perna esquerda depois de marcar um encontro na manhã deste domingo (13) com um garoto de programa na Rua Jaime Figueiredo, conhecida como Rua da Caminhada, no bairro Camarão, em São Gonçalo.

De acordo com a vítima, quando chegou no endereço combinado, o garoto de programa anunciou o assalto, ao tentar fugir, o homem foi baleado. Ele foi socorrido por um amigo para o Pronto Socorro Doutor Armando Gomes De Sá Couto, na Alameda Pio XII, no bairro Zé Garoto.

De acordo com a PMERJ, a vítima está fora de perigo. O responsável pelo disparo ainda não foi encontrado. O caso foi encaminhado para delegacia de Neves (73ªDP).