Encontrado oitavo corpo de vítima fatal em Capitólio

Na manhã de hoje (9) o Corpo de Bombeiros anunciou que encontrou o oitavo corpo da vítima do deslizamento de pedra no Lago de Furnas, em Capitólio, em Minas Gerais. O corpo é de um homem que não teve a identificação confirmada.

Inicialmente o número de desaparecidos eram 20 porque parte das vítimas estava sem contato e foi para o hospital por conta própria. Na manhã de hoje (9) esse número de desaparecidos caiu para duas pessoas.

Desde as 6h a operação de buscas foi retomada com a participação de 50 militares e 11 mergulhadores. As buscas contam com o apoio de quatro lanchas e três motos aquáticas, além de outras sete viaturas, conforme balanço da corporação.