Encerrando a folia de Niterói: Carnamar 2020 acontece neste domingo

Centenas de barcos ornamentados vão desfilar neste domingo (1º/03) no Carnamar, na Baía da Guanabara, a partir das 9h. O evento, organizado pela Prefeitura de Niterói, através da Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur), mais uma vez contará com a participação dos clubes náuticos da cidade do Rio, através do comodoro Sérgio Daltro.

A concentração das embarcações será na Rua Lauro Sodré, sem número, em Jurujuba, Zona Sul de Niterói, e elas passarão pelas praias de Jurujuba, Charitas, São Francisco e Boa Viagem, num percurso de quatro horas, que passará pelos patrimônios históricos da cidade: como o O Museu de Arte Contemporânea (MAC) e a Ilha da Boa Viagem.

Segundo o presidente da Neltur, Paulo Novaes, o Carnamar entrou oficialmente no calendário turístico do município e este ano vai contar com diversas premiações. “Teremos a escolha da Musa do Carnamar e premiações em dinheiro para o barco mais enfeitado e para o mais animado”, disparou.

Segundo ele, a Neltur participará com uma barca mãe com várias atrações como a bateria da escola de samba Sossego, o grupo de música Bicho Solto e DJs. Haverá também uma barca especial para jornalistas.

Segundo o presidente da Comissão de Carnaval de Niterói, Anderson Pipico, a cidade tem mesmo que aproveitar a beleza de sua uma orla. “É muito bonita, e como o presidente da Neltur quer, vamos aproveitá-la para o turismo e o lazer”, disse Pipico.

Ele disse que o Carnamar será temo mesmo que ser otimizado e transformado num produto turístico com possibilidade de venda pelas operadoras de turismo. “Defendemos duas culturas do carnaval na cidade: a de aproveitar o mar, já que Niterói é considerada a cidade da vela, e de podermos fixar o turista que vem ao Rio na cidade. Com isso, Niterói começa a colher os frutos de anos de investimentos no carnaval e dá exemplo que pode ser diferente. O prefeito acredita e investe e a cidade está tendo o resultado”, ressaltou Pipico.