Empresas de tecnologia aproveitam o momento econômico para inovar durante a pandemia

Desde que a pandemia chegou e as medidas restritivas passaram a ser necessárias, um setor encontrou espaço para crescer na economia. O ramo de tecnologia. Da alta de 1,2 % do PIB brasileiro no primeiro trimestre de 2021, o setor de tecnologia da informação e comunicação foi um que teve alta respeitável, com crescimento de 5,5% em relação ao mesmo período do ano passado. Além disso,segundo a Akamai (plataforma de armazenamento em nuvem responsável por 30% do tráfego online mundial), o número de acesso aumentou 112%, Por isso, a procura por serviços on-line motivou a criatividade de diferentes áreas em oferecer produtos e serviços pela internet.

Expressão muito usual no momento, a inteligência artificial é um setor que tem apresentado crescimento constante de forma recente. Um exemplo disso é o caso Alana AI, startup do setor. Responsável por atender marcas mundiais, como Coca-Cola, Nivea, Johnnie Walker e Polishop, a startup já respondeu a mais de 570 mil interações nos diferentes canais e redes sociais das empresas multinacionais pelas quais presta atendimento. Para o CEO da empresa Marcel Jientara, isso é fruto da mudança de olhar que as marcas passaram a ter com o cliente.

“Com a missão de facilitar o cotidiano e atender nossas necessidades enquanto consumidores, grandes marcas começaram a enxergar o cliente por novos ângulos e entenderam que o segredo para o sucesso seria conhecer mais a fundo este novo consumidor. Diante do cenário, empresas passaram a alinhar inteligência artificial às suas estratégias de marketing”, afirma Jientara.

Empresas do ramo de saúde também enxergam na era digital um meio de expansão

Engana-se quem pensa que o mercado virtual não pode andar de mãos dadas com a saúde. Empresas voltadas para o bem-estar também enxergaram uma possibilidade de crescimento com o meio virtual.

Empresa alemã de biotecnologia com foco em Life Science, a Eppendorf aponta um crescimento expressivo na comercialização de seus produtos na América Latina durante os primeiros meses de operação em 2021. Em especial, na busca de produtos relacionados a diagnóstico e pesquisa de Sars-CoV-2.

“A estimativa inicial era de que no primeiro quarter do ano, a curva da Covid estivesse reduzida e, infelizmente, isso não aconteceu. Os números cresceram e parece que a gravidade da doença também aumentou, provavelmente devido às novas variantes do vírus”, avalia Adriana Machado, gerente de marketing da empresa.

E se o assunto é saúde, há espaço até para startups focadas em vacinação, como é o caso da Vacine.me. Criada pelo niteroiense Cristiano Caldas, a startup é um marketplace de vacinas em domicílio usado através de um aplicativo de celular. O uso é totalmente gratuito.

Carteira de Vacinação do Vacine.me, aplicativo de vacinas. Foto: Divulgação

Desenvolvido no Brasil, a inspiração foi um aplicativo de serviços de delivery de comidas e tem como foco oferecer aos usuários uma ferramenta que disponibilize todos os tipos, marcas e preços de vacinas, para que quem deseja se vacinar possa comparar e agendar a aplicação com a clínica que melhor atender os critérios de cada um, como preço ou marca (os mais comuns), sem cobrança de taxa e também sem sair de casa.

“A ferramenta nasceu na hora certa porque devido ao isolamento social causado pela pandemia existe hoje uma grande demanda reprimida que poderá ser suprida pela rede de clínicas particulares presentes no aplicativo, que já conta com mais de 40 clínicas de vacinação nas cidades do Rio de Janeiro, Niterói, São Gonçalo, Duque de Caxias, algumas de São Paulo, como a Capital, Ribeirão Preto e Osasco, em Minas Gerais e em breve estará em Goiás e Brasília. A ideia é estar presente em todo o país até o final deste ano”, Caldas.

Além de pedir vacinas em casa, o Vacine.me disponibiliza também uma ferramenta para montar carteirinhas de vacinação virtuais para o usuário e seus dependentes de forma muito simples. O usuário pode optar por preencher a carteira de vacinação manualmente, inserindo vacinas já tomadas e suas respectivas datas, ou por enviar uma foto da carteira atual impressa pelo próprio aplicativo que ela é montada em até dois dias úteis pela equipe do Vacine.me. O aplicativo atende ao público de todas as idades, desde bebês até idosos.

Delivery de beleza

E até quem não tem startup, mas sabe o poder que a internet tem, resolveu inovar visando um público cativo durante o Dia dos Namorados. É o caso da empresária Lindinês Santos Pompeu, criadora da Manu Delivery.

Atendente do Manu Delivery atendendo a uma cliente dentro de casa. Foto: Divulgação

Voltado para atender os moradores de Icaraí, Ingá e São Francisco, o aplicativo é especializado em cuidados e bem-estar, funcionando como uma espécie de salão de beleza a domicílio. Lindinês explica que a procura pelo serviço aumentou consideravelmente perto da data do Dia dos Namorados pelo fato de muitas mulheres evitarem frequentar os salões por causa da pandemia.

“Com apenas um clique, é possível agendar e, em pouco tempo, uma das ManuElas, como são chamadas as profissionais do Manu, chega ao local, prestando um atendimento personalizado. Entre os serviços oferecidos estão: depilação, sobrancelha, cabelos, maquiagem, cílios, entre outros”, explica a empresária, que também detalha que o aplicativo também é voltado para quem quer fazer compras em supermercados