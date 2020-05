Empresas de ônibus são alvos de vacinação em Rio Bonito

Uma equipe da Secretaria de Saúde de Rio Bonito esteve na empresa de ônibus São Geraldo para fazer a vacinação dos motoristas. A estratégia faz parte da terceira fase da Campanha de vacinação contra a gripe, que vai de 9 a 22 de maio com foco nas pessoas com deficiência; professores de escolas públicas e privadas; crianças de 6 meses a menores de 6 anos; gestantes; mães no pós-parto até 45 dias e pessoas acima de 55 a 59 anos de idade. Os profissionais de saúde vacinaram sessenta motoristas da empresa.

A Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe segue até 22 de maio e a meta é vacinar, pelo menos, 90% de cada um desses grupos. Nas primeiras fases da campanha, o município de Rio Bonito conseguiu atingir 98,13% da vacinação em idosos e 100% dos profissionais de saúde.

“Essa iniciativa da prefeitura é muito importante, pois além da comodidade de vacinar o funcionário no próprio local de trabalho, não precisamos paralisar nenhuma atividade da empresa. Achei excelente”, afirma o diretor da São Geraldo, Geraldo Matias.

De acordo com a coordenadora de imunização da Secretaria de Saúde, Jane Lima, os motoristas de ônibus e de caminhões que não foram imunizados na segunda fase da campanha, podem procurar os postos de vacinação, de 7h30 às 16 horas, munidos da carteira de motorista das categorias C, D e E.