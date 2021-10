Empresas de ônibus negam aumento de salário, mas investem em frota

A grave crise financeira que atinge o setor de transporte rodoviário, principalmente após a pandemia de Covid-19, vem sendo apontada pelos donos de empresas de ônibus como principal fator que está impedindo que empresas e rodoviários de Niterói e região cheguem num acordo sobre o reajuste salarial da categoria. No entanto, motoristas e despachantes que trabalham no Terminal João Goulart, Centro de Niterói, afirmam que a situação financeira das empresas está muito distante de ser uma situação de crise.

Rodoviários que trabalham no terminal denunciam que algumas empresas estão renovando suas frotas, mesmo alegando estarem passando por crise financeira. Pelo menos duas empresas foram citadas. Perguntados sobre as circunstâncias que explicariam a renovação da frota, os rodoviários explicam que as empresas já operam dentro da normalidade, desde o início do ano e que a troca dos veículos faz parte de um plano de renovação da frota que já havia sido elaborado desde antes da pandemia.

“As empresas falam que estão em crise, mas no dia a dia das garagens, notamos que tudo já voltou ao normal. Na empresa em que trabalho, por exemplo, tem quatro ônibus novos, com os bancos ainda no plástico. Cada ônibus desse custa uma fortuna. Eles falam em crise somente na hora que cobramos nosso aumento de salário, mas, na verdade, as empresas pagam suas contas em 11 dias, tendo o restante do mês para lucrar”, afirma um despachante que pediu para não ser identificado.

Recentemente, por meio e nota, a montadora Caio destacou a entrega, realizada em agosto, de dez unidades do ônibus modelo Apache Vip IV, na configuração midiônibus, para a cidade de Niterói. Segundo a empresa, os veículos foram comprados por uma empresa integrante do Grupo Pendotiba de Transportes. Ainda de acordo com a nota, os midiônibus foram destinados para linhas como Santa Rosa e Jardim Icaraí.

Cada ônibus foi configurado para uma capacidade de 68 passageiros entre em pé e sentados. Os veículos contam com ar-condicionado e pelas janelas com vidro fumê, que reduzem a incidência de raios UV no interior do veículo. Além disso, os veículos estão equipados com tomadas USB e disponibilidade para implantação de Wi-Fi. O representante de vendas da Caio no Rio de Janeiro, Jorge Priori, destacou que, há vários anos, o Grupo Pendotiba renova sua frota de ônibus com a marca.

“Os integrantes do Grupo Pendotiba são parceiros históricos da Caio. Com essa renovação, os usuários podem ter a certeza de que receberão ônibus com grandes inovações tecnológicas, conforto e segurança”.

Impasse nas negociações continua

Enquanto isso, nada mudou e o impasse nas negociações entre rodoviários e empresas de ônibus continua, o que aumenta a possibilidade de uma greve ser deflagrada a partir de 1º de novembro, data-base da categoria. Nas plataformas de embarque do Terminal João Goulart, usuários do sistema de transporte rodoviário da região demonstram preocupação mediante o impasse.

“Eu espero que empresas e rodoviários consigam chegar logo a um acordo e evitar essa greve. Eu preciso do ônibus para ir para o trabalho e não sei se terei transporte para conseguir chegar. Moro numa região muito difícil e não sei se motoristas de aplicativo vão querer transitar no local. Se tiver greve, vou ficar na dependência do transporte alternativo, mas não dá para confiar nisso”, lamenta a comerciária Solange Dimas.