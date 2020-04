Empresas de Niterói interessadas em ajuda terão que se cadastrar

A secretária de fazenda Giovanna Victer explicou hoje (02), pelas redes sociais, como está o plano para ajudar as empresas da cidade. Será publicado amanhã, no jornal A TRIBUNA o edital para escolher a instituição financeira que vai conceder os empréstimos para as empresas. Serão empréstimo de R$ 25.000,00 à R$ 250.000,00 com seis meses de carência e 36 meses para pagar, sem a cobrança de juros.

Além disso ela explicou também o outro projeto da prefeitura, o “Empresa Cidadã” que concederá um salário mínimo a 9 empregados de empresas que tenham até 19 funcionários por três meses.

A partir do dia 7 de abril as empresas interessadas poderão entrar no site da secretaria de fazenda para se cadastrarem. Será necessário informar a relação dos funcionários e apresentar documentos comprobatórios que não foram explicados pela secretária. No dia 5 de maio será feito o depósito às empresas para pagamento dos seus funcionários.