Empresas começam a receber auxílo para pagar empregados

Ontem foi o primeiro dia de depósito para as 2.000 empresas de Niterói, que se inscreveram no programa Empresa Cidadã. Este programa ajudará micro e pequenas empresas a pagarem o salário de até 9 funcionários, durante 3 meses. Segundo a secretária de fazenda Giovanna Victer, mais de 8 mil empregos serão salvos através deste programa.

As empresas inscritas se comprometem a não reduzir seu quadro de funcionários por 6 meses. “São centenas de empresas que terão o apoio direto da Prefeitura de Niterói para manter a economia de pé. Nenhuma cidade e até o país fez essa ação de que é um pioneirismo da Prefeitura de Niterói”, disse o prefeito Rodrigo Neves . Apesar do início do pagamento ontem, alguns empresários não receberam os depósitos para pagar seus funcionários. A TRIBUNA apurou que das mais de 2000 empresas, aproximadamente 200 não tiveram o crédito efetuado no dia de ontem. A maioria seria de empresas com conta na Caixa Econômica Federal. Os empresários reclamam que estavam contando com este recebimento para pagarem os funcionários e que não foram comunicados pela prefeitura o motivo do crédito não ter sido efetuado. Alguns tiveram o crédito de R$0,01 efetuado pela prefeitura no dia 29/04, para confirmação da conta e mesmo assim não receberam os valores.