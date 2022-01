Empresas clandestinas de gás aproveitam alta no preço para explorar mercado em Niterói

Um dos maiores desafios para a população niteroiense em 2022 é lidar com o alto preço do gás. Ao longo do ano passado, A TRIBUNA publicou reportagens retratando essa realidade. Em comunidades da Zona Norte de Niterói existem opções mais em conta, no entanto, a polícia alerta que “o barato pode sair caro”.

De acordo com a Agência Nacional do Petróleo (ANP), o preço do gás de cozinha em Niterói está em R$ 86,71. O preço mais caro, inclusive, está sendo praticado por uma distribuidora regulamentada, no bairro do Fonseca, a R$ 92 o botijão. Dessa forma, distribuidoras clandestinas estão se aproveitando e cobrando mais barato pelo produto. Contudo, por não seguir os procedimentos de praxe, essas empresas podem estar comercializando um produto de baixa qualidade e que ofereça riscos ao consumidor.

“A gente apura sim, temos um inquérito aberto. Fizemos, no ano passado, algumas prisões em flagrante, mas é um problema bem complicado. Por parte de distribuidoras irregulares mesmo. Temos feito ações ano passado e retrasado. Esse é o tipo do inquérito que não encerra porque a gente vai desdobrando ele para continuar a apuração considerando que possa ser que o crime continue”, explicou o delegado Geraldo Assed, titular da 78ª DP (Fonseca).

Caso está sendo investigado pela 78ª DP – Foto: Arquivo/A Tribuna

Assed pontuou que os principais “quartéis-generais” das distribuidoras clandestinas estão nas comunidades do Santo Cristo, no Fonseca, e no Morro do Castro, que fica no bairro do Baldeador. O delegado afirma que, de forma surpreendente, a atividade não estaria ligada a traficantes ou grupos milicianos, mas sim distribuidoras clandestinas que buscam tirar mercado das empresas devidamente credenciadas para a atividade.

“Por incrível que pareça é mais as distribuidoras irregulares. A gente não tem notícia de participação do tráfico. [Eles abrem] um deposito clandestino em uma comunidade e vendem mais barato, tem esse detalhe também. Uma época até falaram que seria milícia, mas não houve nada disso. São distribuidoras irregulares mesmo”, prosseguiu o delegado.

Fiscalizações

A ANP afirmou que realiza fiscalizações constantes no mercado de GLP, em todo o país. Em 2021, a Agência recebeu 1.416 denúncias direcionadas a revendedores de gás de cozinha e fez 2.108 ações de fiscalização nesse segmento, em 535 municípios de todas as regiões do Brasil.

Essas fiscalizações resultaram em 403 autos de infração e 152 autos de interdição em revendas de gás no ano, além da apreensão de 4.223 vasilhames de GLP, a maioria botijões de 14 kg (P13), o tipo mais utilizado pelos consumidores residenciais.

Denúncias sobre irregularidades no mercado de combustíveis podem ser enviadas à ANP por meio do Fale Conosco ou do telefone 0800 970 0267 (ligação gratuita).