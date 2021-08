Empresários lançam aplicativo para ganhar dinheiro com apostas esportivas

Todos querem ganhar dinheiro com apostas esportivas e essa questão vem mostrando cada vez mais força com o crescimento da atividade no mundo. Pensando nessa expectativa, dois irmãos criaram a Homebet, a casa dos campeões, empresa de educação que atua no mercado esportivo.

A Homebet está ensinando pessoas a obterem sucesso nos sites por meio de uma metodologia testada e sem os riscos potenciais de perda do capital investido. Além de cursos para mostrar isso nessa modalidade que chegou para ficar. Para chamar a atenção dos interessados ao curso de capacitação em apostas, a empresa diz: “e se todos os jogos que você fizesse na bolsa esportiva te retornasse um lucro 100% garantido”.

Após dois anos estudando o mercado esportivo, a empresa afirma ter percebido uma lacuna de oportunidades não exploradas. “Não existe a possibilidade de perda porque já se sabe quanto é o percentual de ganho após o evento, antes mesmo deste acontecer”.