Empresários de ônibus tentam evitar greve

Rodoviários de cinco municípios realizarão uma assembleia, no dia 4 de novembro, para discutir a contraproposta patronal de reajuste salarial de 4% e cesta básica de R$ 350,00. As deliberações vão ocorrer nos turnos da manhã e da tarde e serão na sede social do Sindicato dos Rodoviários de Niterói a Arraial do Cabo (Sintronac), no bairro do Sapê, em Niterói.

A decisão foi tomada após os representantes do Sindicato dos Rodoviários de Niterói a Arraial do Cabo (Sintronac) se reunirem na quarta-feira (27) com executivos das empresas de ônibus, na sede do Sindicato das Empresas de Transportes Rodoviários (Setrerj), em uma nova tentativa de se chegar a um acordo sobre o reajuste salarial dos trabalhadores e evitar uma possível greve da categoria, em novembro.

A contraproposta das empresas foi apresentada durante a reunião e pode ser considerada um avanço nas negociações da campanha salarial da categoria, estagnadas desde agosto, pois os empresários se recusavam a oferecer qualquer percentual de reajuste.

“Isso não significa, no entanto, que os rodoviários vão aceitar a contraproposta. Vamos colocá-la para a assembleia deliberar. O que a categoria decidir é o que vai valer para o sindicato”, afirma o presidente do Sintronac, Rubens dos Santos Oliveira.

Estado de greve

O Sintronac esclarece que o estado de greve é um instrumento dos trabalhadores, decidido em assembleia, para alertar governos, patrões e população que, a qualquer momento, a categoria poderá paralisar suas atividades. No entanto, o sindicato lembra que esse é o último recurso adotado durante o processo de negociações salariais e que a decisão sobre a decretação do estado de greve sempre dependerá de aprovação dos trabalhadores, por meio de assembleias, cujas decisões são soberanas.