Empresários de Niterói poderão tentar crédito através do Supera Mais

A partir do próximo dia 16 será aberto o terceiro lote para empresários de Niterói que quiserem participar do programa Supera Mais. A iniciativa, da Secretaria Municipal de Fazenda de Niterói, é destinada para pequenas empresas e disponibiliza empréstimo com juros zero. Além disso o pagamento é facilitado.

Quem já está habilitado no segundo lote tem até dia 13 para fazer a solicitação final, e a listagem está disponível no site da Prefeitura de Niterói.

“O Programa Supera Mais está rodando muito bem. Por semana, são assinados aproximadamente 15 novos contratos. Já temos R$ 5 milhões emprestados que, somados ao Programa Niterói Supera, já somam R$ 35 milhões de capital circulando. São pequenas empresas que estão conseguindo empréstimo para capital de giro para a retomada de suas atividades em Niterói. O primeiro programa, Niterói Supera, atingiu empresas com um porte superior e como percebemos que as empresas menores, mas que empregam muito e são muito importantes para a cidade, não estavam conseguindo se capitalizar pelo banco, fizemos uma adaptação e licitação onde a AgeRio, que opera o sistema, emprestar os recursos da Prefeitura. Já temos quase 400 contratos assinados para empréstimos”, explica a secretária de Fazenda de Niterói, Giovanna Victer.

De acordo com nota o programa Supera Mais é uma evolução do Supera Niterói, lançado em abril deste ano. O programa deve conceder cerca de R$ 50 milhões em crédito, alcançando até mil empresas da cidade. O Supera Mais tem os seguintes limites para financiamento de Capital de Giro: até R$ 20 mil para profissionais autônomos e liberais; até R$ 50 mil para microempresas; e até R$ 80 mil para empresas de pequeno porte com faturamento de até R$ 1 milhão. Essa iniciativa foi garantida na Lei 3.507/2020 e é parte das políticas emergenciais de combate à pandemia do coronavírus.