Empresários conhecem Pacto de Retomada Econômica de Niterói

O quarto encontro setorial da série que vem promovendo com a sociedade para o Pacto de Retomada Econômica foi realizado hoje (15). O prefeito Axel Grael se reuniu com empreendedores e representantes da sociedade civil que movimentam a economia sustentável para impulsionar Niterói como uma cidade referência no desenvolvimento com responsabilidade ambiental.

O Pacto foi dividido em sete eixos temáticos com ações que vão de 2021 a 2024. Para cada um dos eixos, estão acontecendo encontros setoriais de discussão dos projetos. Além do governo, participam membros da sociedade civil e representantes de cada setor. A proposta da Prefeitura é envolver os diferentes atores num pacto público e privado pela retomada da economia.

Desta vez, o eixo abordado foi o de sustentabilidade. De acordo com o prefeito de Niterói, Axel Grael, este tipo de encontro gera sinergias para atrair investimentos e potencializar as iniciativas já existentes na cidade.

”Niterói é um município que abraça a gestão sustentável. Fico animado em ver as diversas empresas que já desenvolvem serviços e ações neste setor tão importante. Precisamos fortalecer essas atividades econômicas que giram em torno da sustentabilidade e criar sinergias para atrair investimentos e potencializar as iniciativas que já existem, para que Niterói se mantenha no caminho da sustentabilidade com justiça social e avance nesta área com um planejamento robusto e potente,” disse Axel Grael.

A secretária municipal de Fazenda, Marilia Ortiz, ressaltou a importância do diálogo com a sociedade civil.

“Foi muito importante contar com a participação de empresas que buscam construir negócios sustentáveis no município em sintonia com os princípios da ESG (environmental, social and governance) e também compreender que os investimentos em projetos de desenvolvimento sustentável, como as ciclovias e a demarcação de trilhas, por exemplo, geram oportunidades de novos negócios e fomento ao turismo ecológico em nossa cidade”, destacou a secretária.

O pacto completo pode ser acessado em https://ofuturoeagoraniteroi.com.br/. Do total de R$ 2 bilhões de investimento, cerca de R$ 1,4 bilhão estarão concentrados no eixo Niterói Empregada, que vai promover diretamente políticas de empregabilidade. Um pacote de mais de 25 obras públicas será a chave para impulsionar a abertura de aproximadamente 12 mil postos de trabalho.