Empresário suspeito de pirâmide financeiras em Niterói quebra o silêncio

Na semana passada, clientes da empresa Atrion, especializada em investimentos com criptomoedas, foram à Polícia Civil denunciar possível pirâmide financeira. Ontem (13), após insistentes tentativas de contato feitas pela reportagem de A TRIBUNA, o proprietário da corretora, André Felipe de Oliveira Silva, quebrou o silêncio.

Em nota assinada por seus advogados Bruno Gavioli e Rafael Faria, André afirma desconhecer as acusações feitas sobre ele e diz ainda não ter recebido intimação para prestar esclarecimentos á polícia. Contudo, na sequência, ele diz que a empresa está sendo alvo de “acusações infundadas”.

“O Sr. André Felipe desconhece qualquer tipo de acusação contra si, uma vez que sequer foi intimado de quaisquer medidas judiciais que lhe fossem desfavoráveis. Em verdade, a referida empresa vem sendo vítima de acusações infundadas, o que será provado patentemente ao final das investigações que existam ou venham existir”, diz parte do comunicado.

No que diz respeito às afirmações de que a Atrion teria deixado de pagar os retornos financeiros prometidos aos clientes, a empresa culpou a “flutuabilidade do mercado”, que teria causado prejuízos. Além disso, a corretora disse que está focada em devolver os valores e não está realizando a captação de novos clientes.

“A Atrion vem a público esclarecer que a empresa teve prejuízos naturais pela flutuabilidade do mercado, além de total proteção contratual e que estratégias empresariais estão sendo tomadas. Mostrando a boa fé, insta ressaltar que a empresa desde o começo das perdas não vem mais captando clientes, e negociando de forma individual a devolução de todos os valores que lhe foram aportado”, prossegue o comunicado.

Ontem, site ainda oferecia planos de investimentos, mas em CDI – Foto: Reprodução

Entretanto, na manhã de ontem, o site da empresa continuava com anúncios de planos de investimentos, mas em outra modalidade, Certificado de Depósito Interbancário (CDI), nas quais são oferecidos mais “modestos” lucros de até 3,12% ao mês. Segundo os clientes que denunciaram o caso à Polícia Civil, os rendimentos oferecidos em criptomoedas variavam entre 6% e 16% ao mês.

Acusação de pirâmide financeira

Clientes da Atrion foram à Polícia Civil denunciar a empresa por suposto esquema de pirâmide. Também há investigações em andamento na 79ª DP (Jurujuba). O agente de segurança Pedro Alex da Silva, morador de Maricá, contou que investiu R$ 50 mil no dia 22 de fevereiro, mas que, em 7 de abril, recebeu o último pagamento dos 6% de retorno mensais prometidos. Ele afirma que teve R$ 43 mil de prejuízo.

Já o morador de São Gonçalo Cláudio Nascimento afirmou que depositou R$ 12,5 mil na conta de André Felipe. Ele esteve na 77ª DP (Icaraí) para registrar boletim de ocorrência. No caso dele, a promessa de retorno do investimento foi ainda maior: 16,33%. Cláudio relatou que chegou a pegar empréstimos para investir na empresa, que então se chamava Atom, mas, de acordo com os clientes, mudou o nome fantasia para “Atrion”, como é conhecida atualmente.