Empresário suspeito de pirâmide financeira presta depoimento

Site da Atrion Capital deixou de oferecer planos após denúncias

O empresário André Felipe de Oliveira, dono da empresa Atrion, prestou depoimento, na última segunda-feira (27), à Polícia Civil. Clientes da corretora de investimentos denunciaram à polícia suposto esquema de pirâmide com uso de criptomoedas. A investigação está em andamento na 77ª DP (Icaraí).

De acordo com a distrital, André Felipe havia sido intimado a comparecer na semana passada, mas foi à delegacia apenas na noite de segunda-feira. A delegacia confirmou o comparecimento do empresário, mas não divulgou o teor do conteúdo das declarações. As investigações continuam.

A reportagem fez contato com a defesa de André Felipe, mas, até o fechamento desta edição, não havia sido encaminhada resposta. Nas redes sociais, a última manifestação da Atrion aconteceu em 15 de junho, quando publicou uma nota negando as acusações. Já André, em suas redes, não comentou sobre o caso, embora siga fazendo publicações sobre criptomoedas.

Empresa muda site

Uma semana após as primeiras denúncias serem registradas na Polícia Civil, o site da Atrion ainda oferecia planos de investimento, mas com rendimentos mais modestos, na casa dos 3% ao mês. Entretanto, nas últimas semanas, a corretora mudou a configuração de sua página na web, deixando de comercializar os planos, mantendo apenas um endereço de e-mail e um número de WhatsApp destinado a clientes.

Clientes da Atrion têm ido à Polícia Civil denunciar a empresa por suposto esquema de pirâmide. Também há investigações em andamento na 79ª DP (Jurujuba). O agente de segurança Pedro Alex da Silva, morador de Maricá, contou que investiu R$ 50 mil no dia 22 de fevereiro, mas que, em 7 de abril, recebeu o último pagamento dos 6% de retorno mensais prometidos. Ele afirma que teve R$ 43 mil de prejuízo.

Já o morador de São Gonçalo Cláudio Nascimento afirmou que depositou R$ 12,5 mil na conta de André Felipe. Ele esteve na 77ª DP (Icaraí) para registrar boletim de ocorrência. No caso dele, a promessa de retorno do investimento foi ainda maior: 16,33%. Cláudio relatou que chegou a pegar empréstimos para investir na empresa, que então se chamava Atom, mas, de acordo com os clientes, mudou o nome fantasia para “Atrion”, como é conhecida atualmente.