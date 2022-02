Empresário cria centro esportivo e parceria com clínica médica para ajudar pessoas de baixa renda em Niterói

André Felipe, de 30 anos, nasceu e foi criado no Morro da Penha em Niterói. O jovem passou por momentos delicados na vida, mas aprendeu com as dificuldades e hoje transformar sonhos em realidade, concluir obras inacabadas, entregar projetos concretizados à população da comunidade onde cresceu e garantir que tenham acessos a direitos básicos tem sido a sua trajetória.

Sócio Fundador do grupo AtomX Capital, André Felipe dará início ao plano audacioso de transformar a vida de crianças e adolescentes, a fim de que tenham mais oportunidades de aprendizado por meio do esporte. Tendo como ponto de partida a inauguração oficial do Centro Esportivo Renan Rodrigues, que além de fazer homenagem a um já falecido amigo de infância do empresário, morto na comunidade há seis anos atrás, contará também com aulas de yoga para os idosos, alongamento, aula de futebol e esportes variados, dança, etc.

Aulas de marketing digital, mercado financeiro e gestão comercial também fazem parte dos planos do jovem empresário, que recrutará cerca de 1000 pessoas da cidade de Niterói para o projeto piloto “Emprego é vida“ .

A ação faz parte do Projeto Quadra feliz, que pretende atender mais de 900 crianças do Morro da Penha, inicialmente. Posteriormente, de acordo com André Felipe, outras dez comunidades de Niterói também serão abraçadas, totalizando cerca de quatro mil crianças atendidas pelo projeto ainda neste ano de 2022.

“Este é um sonho que eu estou realizando através do Atom E-Social, que já existia no coração há muito tempo. Nós buscávamos viabilidade para poder implementar alguns projetos para as crianças carentes da cidade. Assim como lá atrás eu também era uma criança carente, morador da comunidade Morro da Penha, onde nasci e fui criado. Sai de lá com 26 anos (4 anos atrás), mas tenho um carinho enorme pela comunidade. Eu sempre vou lá. Lembro do futebol na quadra, onde tive meus primeiro contato com o esporte, das brincadeiras com os amigos, os campeonatos de Varzea…”, lembrou André Felipe.

Mas além das crianças, que darão o ponta pé inicial protagonizando um emocionante campeonato de futebol durante a inauguração do Centro Esportivo, o projeto também não deixará de fora os idosos, que já podem contar com os serviços do Instituto IPI (Instituto Pedro Irene) uma homenagem aos bisavós já falecidos de André Felipe. Ao todo, serão disponibilizados cerca de 256 atendimentos mensais para demandas de clínico geral, geriatria, fisioterapia, psicólogos, ginecologia, pediatra e outros.

“Este projeto consiste num edifício, que nós compramos no Morro da Penha mesmo e entregamos para a comunidade, com o objetivo de ajudar idosos da localidade com uma clínica social que nós montamos. E esse é só o começo de um grande projeto que estamos instalando primeiro em Niterói, posteriormente São Gonçalo e outras cidades. Tudo isso é uma iniciativa privada, sem nenhum apoio governamental”, concluiu o empresário sobre a ação, que surgiu da necessidade que ele sente de retribuir socialmente as pessoas da comunidade onde cresceu, mostrando que é possível vencer na vida mesmo com as dificuldades.