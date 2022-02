Empresa pode pagar R$ 700 milhões pela SAF do Vasco

Depois de Botafogo e Cruzeiro, o Vasco poderá ser mais um time a ter seu departamento de futebol vendido a um grupo de investidores. A empresa norte-americana 777 Partners teria aceitado comprar a sociedade anônima do futebol (SAF) do cruzmaltino por aproximadamente R$ 700 milhões. O valor é superior aos R$ 400 milhões pagos por Ronaldo Fenômeno e John Textor por Cruzeiro e Botafogo.

Segundo informações publicadas inicialmente pelo site GE, o acordo foi firmado no último final de semana entre o presidente vascaíno, Jorge Salgado, e representantes da empresa em Miami, nos Estados Unidos. As negociações duraram cerca de três meses e, após serem apresentadas cinco propostas diferentes, houve um consenso entre as partes interessadas.

É importante frisar que, ainda de acordo com a publicação, o acordo assinado é “não vinculante”. Desse modo, o documento assinado entre o clube e a empresa não gera obrigações para os envolvidos. Isto aconteceu porque para o negócio ser consumado é necessária aprovação de conselheiros e sócios do clube. Assim, ativos e direitos relativos ao futebol seriam repassados à empresa.

A proposta prevê o investimento do montante ao longo dos próximos anos como contrapartida à aquisição de 70% das ações do clube por parte da 777 Partners. Além dos investimentos no departamento de futebol, existe a possibilidade de o acordo ser estendido com foco em melhorias no Estádio de São Januário, que, segundo a proposta, permaneceria como propriedade do clube, sendo gerido pela SAF por meio de um contrato de aluguel válido por 50 anos.

A 77 Partners existe há sete anos e possui sede em Miami, onde foi assinado o acordo que prevê a venda da SAF vascaína á companhia. Entre seus principais investidores estão os empresários Josh Wander e Juan Arciniega. A 777 já investe no futebol como proprietária do Genoa, da Itália, além de possuir participação no Sevilla, da Espanha. A companhia também possui ações nos ramos da aviação, serviços financeiros, seguros, mídia e entretenimento.