Empresa oferece curso voltado para a formação de tradutores de espanhol

Embora sejam idiomas com alguma similaridade, português e espanhol têm suas diferenças em inúmeras palavras. E a própria língua espanhola tem peculiaridades nos países onde ele é oficialmente falado. Com o propósito de ensinar o espanhol dentro de um contexto cultural de cada país onde ele é falado, a empresa Tradução&Arte oferece o Curso ¡QuijoTe! de Formação de Tradutores e o Curso ¡HablanTe! de Formação de Intérpretes, ambos com 15 meses de duração e 100 horas/aula, com 15 disciplinas obrigatórias, podendo escolher três dentre 12 optativas ou eletivas. As próximas turmas terão início em agosto deste ano, sendo a aula inaugural no dia 30 de julho.

Diretor dos cursos e CEO da empresa, José Luiz Corrêa explica que os cursos de formação de tradutores e intérpretes surgiram a partir da sua experiência de mais de 15 anos como docente de tradução de inglês. Ele afirmou que a falta de uma especialização na formação de tradutores do idioma espanhol motivou a criação desse curso.

“Além disso, percebemos que havia um gap no mercado para formação desse profissionais, pois só existem cursos de formação no idioma Espanhol e de pós-graduação ou cursos livres”, explicou.

José Luiz Corrêa é um dos criadores do curso. Foto: Divulgação

Já para a coordenadora pedagógica do curso, Kênia Amorim, o trabalho de tradução exige aprendizado contínuo e requer do aluno curiosidade e comprometimento, sendo necessária a atenção com o aspecto cultural do país onde o espanhol é o idioma oficial.

“Tradução é o que me faz viajar sem sair do lugar, pois por meio da prática temos a possibilidade de conhecer outros países e culturas. É seguir aprendendo sempre”, conta Kênia.

Entre as principais disciplinas do ¡QuijoTe! estão: Estudos da Tradução – Teoria e Prática; Gramática Contrastiva Espanhol – Português; Traduções Literária, Jornalística, Jurídica, nas áreas de Comércio e Marketing; Meio Ambiente e Economia Sustentável; Noções de Tradução na área Médica, dentre outras. Já entre as disciplinas eletivas estão Gastronomia e Antropologia dos Alimentos; Turismo e Hotelaria; História, Cultura e Tradução; Tradução de História em Quadrinhos (HQ); Tradução Comunitária; Audiovisual, com destaque para traduções para legendagem de filmes e séries, dublagem etc.

O valor da matrícula é de R$ 240,00 e a mensalidade, R$ 380,00. As aulas são 100% online e interativas, uma vez por semana, podendo ser realizadas às terças, quartas, quintas, sextas ou sábados, pela manhã ou à noite. O aluno matriculado recebe apostilas, cadernos de exercícios e indicação de livros para leitura, e podem participar gratuitamente de até cinco cursos livres e de todos os eventos extras que o curso oferece mensalmente. Para se inscrever, basta acessar os links: https://lp.traducaoyarte.com/quijote-curso e https://lp.traducaoyarte.com/quijote-curso-interpretes.

Estima-se que, ao todo, 22 países têm o idioma espanhol, e suas variantes, como língua oficial. São nações localizadas na América do Sul, Central e do Norte, na África e, claro, na Europa. E até mesmo em países de língua inglesa, como nos Estados Unidos, o idioma é falado em determinadas regiões, como na Flórida, devido à presença, de imigrantes da América Latina, principalmente cubanos. Além disso, Porto Rico, que é uma nação pertencente aos Estados Unidos, tem como língua oficial o espanhol.