Empresa Naturgy volta a cortar gás por falta de pagamento

Naturgy havia suspendido os cortes no início da pandemia

Está valendo desde hoje(16) o corte do fornecimento de gás canalizado pela empresa Naturgy de clientes residenciais e comerciais do estado do Rio de Janeiro que estão inadimplentes. Para evitar o corte, os clientes que estão com contas atrasadas terão a oportunidade de efetuar o pagamento, via máquina de débito, diretamente com os técnicos da Companhia, quando irem nas residências.

Em 2020 a empresa suspendeu o corte por inadimplência do fornecimento de gás natural canalizado, na época da Covid-19, beneficiando mais de um milhão de clientes. Os cortes foram realizados somente em casos de emergência, como escapamentos.



Os usuários poderão consultar as faturas atrasadas no portal Minha Naturgy, acessando a opção Minhas Faturas, que exibe as últimas 24 contas e o status de pagamento. Nessa opção, é possível baixar a conta para pagamento à vista. Além disso, está disponível no portal o pagamento das contas atrasadas (até R$ 5 mil) através do parcelamento em até 24 meses https://portal.minhanaturgy.com.br/ParcelamentoDivida. Essa consulta pode ser feita também via chat.



“Os técnicos portarão uma maquininha para facilitar a quitação da dívida. Esperamos que nossos clientes aproveitem essa opção ou o parcelamento da dívida em até 24 meses e regularizem os débitos para garantir o uso do gás canalizado”, comenta Vilma Machado, responsável por Leitura, Faturamento e Cobrança da Naturgy.



Para garantir a segurança do cliente, no portal Minha Naturgy será possível ainda realizar a confirmação dos dados do técnico que estará no imóvel, bem como ter acesso a uma senha, que deverá ser a mesma que consta na ordem de serviço do profissional.