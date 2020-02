Empresa italiana Leonardo lança empreendimento comercial com a Prefeitura de Maricá

A empresa italiana do setor aeroespacial Leonardo lançou nesta quarta-feira (12) uma joint venture (empreendimento comercial) com a Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar), que irá fazer parte do projeto do Parque Tecnológico da cidade.

A joint venture se chama Leonardo & Codemar SA (com 51% de participação da companhia italiana e 49% do município fluminense) e tem como objetivo promover as melhores práticas no desenvolvimento e realização de projetos nos setores de segurança e resiliência urbana, assim como novas infraestruturas e serviços no ramo de helicópteros, para estimular o crescimento da economia local.

O projeto da joint venture, apresentado no terminal de passageiros do aeroporto de Maricá, inclui várias iniciativas inovadoras e prevê que a cidade se torne um “laboratório vivo” para aplicações tecnológicas avançadas, contribuindo com a segurança e a qualidade de vida dos cidadãos.

O CEO do grupo italiano, Alessandro Profumo, disse que estava muito entusiasmado com o novo empreendimento. “Somos entusiastas desses novos desenvolvimentos da presença da Leonardo no Brasil, que confirmam que um diálogo aberto e transparente entre diferentes organizações pode abrir novas oportunidades até então inexploradas”, afirmou.

Esse desdobramento só foi possível após o presidente da Codemar, José Orlando Dias, ter apresentado a cidade para empresários e pesquisadores da Itália presentes no evento: “R2B Resource to Business Italia – Rio de Janeiro”, que aconteceu em setembro do ano passado.

Na ocasião, a participação da Codemar se deu no painel “Informática e Telecomunicações”, onde José Orlando expôs as potencialidades da cidade em projetos em aviação e de tecnologia, como é o caso do Parque Tecnológico, por exemplo.

“A partir de um planejamento estratégico já temos uma série de projetos em atividade, como é o caso do aeroporto municipal, hoje uma referência para as operações offshore do pré-sal da Bacia de Santos”, descreveu José Orlando, que mostrou o projeto do Parque Tecnológico de Maricá.

“Esse parque tem uma grande relevância, e grande importância no cenário de desenvolvimento”, acrescentou, ressaltando que o projeto é totalmente integrado à estrutura administrativa e urbanística da cidade. Sua implantação, associada ao Parque Tecnológico de São José dos Campos (SP) e à LaSalle Technova, responsável pela implantação do @22, o distrito de inovação de Barcelona, segue o processo de revisão dos planos Diretor e de Mobilidade do município.