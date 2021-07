Empresa de ônibus inicia serviço aeroviário no Rio de Janeiro

Quem procura o aeroporto Antônio Carlos Jobim, popularmente conhecido como Galeão, vai encontrar uma nova opção para viajar. Isso porque teve início nesta quinta-feira (1º) a operação comercial da Itapemirim Transportes Aéreos (Ita) no Rio de Janeiro. O governador do estado, Cláudio Castro, acompanhou a cerimônia que marcou o primeiro voo partindo da capital fluminense. A primeira viagem, de fato, da companhia foi realizada na terça-feira (29), de São Paulo para Brasília.

Fundada em 2020, a Ita atuará em oito cidades brasileiras. No Rio, em São Paulo, Brasília, Belo Horizonte (MG), Curitiba (PR), Porto Alegre (RS), Porto Seguro (BA) e Salvador (BA). Até junho de 2022, o plano da companhia é estar presente em 35 destinos do país, com 50 aviões na frota.

Destacando a presença da Ita em solo fluminense, o governador desejou sucesso à empresa e agradeceu à parceria com o estado do Rio.

“O Rio de Janeiro é a porta de entrada do nosso país. Temos como missão tornar o Rio atrativo novamente. Fazer com que o estado volte a ter o protagonismo que ele não poderia ter perdido. Por isso, a chegada da Ita ao RIOGaleão é tão importante. Minha fala hoje é de agradecimento por mais esta parceria de sucesso”, destacou o governador.

O secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca, reforçou a importância da iniciativa para o fomento do setor.

“O turismo no Rio de Janeiro precisa ficar de pé, e o Governo do Estado está dando todo o apoio para isso. Estamos em grande esforço de reerguer o RIOGaleão, e a essa iniciativa da Ita é importante para o nosso país”, disse Tutuca.

O presidente da Ita, Sidnei Piva, também ressaltou que as operações aéreas podem ajudar a acelerar o desenvolvimento do estado.

“O Rio de Janeiro representa o nosso país no turismo mundial, e hoje iniciamos uma história muito importante aqui no estado. É com muita satisfação que vamos fazer esse trabalho de desenvolvimento e fomentar o turismo no Rio”, enfatizou Piva.

Foto: Divulgação/Governo do Estado do Rio

Revitalização do aeroporto Tom Jobim

Na quarta-feira (30), um dia antes do voo inaugural em solo carioca, o governador Cláudio Castro e o prefeito do Rio, Eduardo Paes, reuniram-se com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, em Brasília, para discutir a revitalização do RioGaleão. O encontro teve o objetivo de mostrar a preocupação com o esvaziamento do principal aeroporto do Estado do Rio e, em conjunto com o governo federal, buscar soluções para recuperar o movimento, com mais voos e passageiros.