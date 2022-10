Empresa Cidadã: prazo para prestação de contas termina amanhã

Termina nesta sexta-feira (14), o prazo para a prestação de contas do Programa Cidadã. Segundo a Secretaria Municipal de Fazenda (SMF), todas as organizações que participaram do Programa em todas as 3 fases necessitam comprovar a manutenção dos postos de trabalho assegurados pelo benefício até essa data. A declaração pode ser feita no site www.empresacidada.niteroi.rj.gov.br.

Para as empresas participantes que não prestarem conta no prazo definido, estão previstas penalidades, que podem chegar a devolução de todo o auxílio financeiro recebido através do Programa. Aquelas que diminuíram o número de postos de trabalho, também poderão ter que efetuar a devolução do valor subsidiado pelo Município em cima de cada posto de trabalho reduzido, além de uma multa de 75% sobre o montante.



Durante a aceitação do Termo de Adesão, as empresas foram informadas da obrigatoriedade da prestação de contas. Todas as informações sobre a prestação de contas do Programa estão no Decreto Municipal nº 14.414/2022. A Secretaria Municipal de Fazenda disponibilizou no seu canal do Youtube (www.youtube.com/c/SecretariadaFazendadeNiteroi) um tutorial ensinando como comprovar a manutenção dos postos de trabalho. Também foi divulgado o e-mail para tirar dúvidas e dar orientações: duvidas.beneficios@fazenda.niteroi.rj.gov.br.



Segundo a SMF, dentre os documentos solicitados estão as Guias de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social (GFIP) de todo período de participação no Programa e o Extrato do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) que confirme o recolhimento da contribuição dos empregados cadastrados para receber os valores. No extrato deve haver os registros dos valores mediante a todo período de participação no Programa.



Em casos de suspensão de contrato de trabalho ou de redução de salário com diminuição proporcional de jornada em virtude de Programa Federal Emergencial de Manutenção do Emprego e Renda, a entidade participante terá que mostrar a declaração informando ter aderido ao Programa. A empresa necessita relacionar os funcionários que tiveram seu contrato suspenso ou salário reduzido com a respectiva jornada diminuída e os respectivos períodos de suspensão ou redução.

A SMF informou que foram aplicados no Programa um montante de R$182,9 milhões beneficiando mais de 3.600 micro e pequenas empresas sediadas em Niterói. Em média, 14 mil postos de trabalho se mantiveram preservados durante a pandemia.





A Secretaria Municipal de Fazenda e o Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro (CRC-RJ) se reuniram com contadores do Município, na segunda-feira (10), para estabelecer os principais pontos da Prestação do Programa Empresa Cidadã. Na reunião, foram apresentadas as etapas do programa, a lista da documentação necessária e foram sanadas as dúvidas dos profissionais de contabilidade presentes.