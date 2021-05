Empresa Cidadã encerra inscrições

O programa social criado pela cidade de Niterói para ajudar os empresários do município a manterem seus funcionários e consequentemente não fechar as portas, encerrou as inscrições para a terceira fase na quinta-feira (12).

Axel Grael informou que a prefeitura recebeu 904 solicitações de inscrições. Sendo assim, o programa que já ajuda a manter 12 mil postos de trabalho, vai acrescentar 1.608 novos postos.

“Estamos estudando a possibilidade de prorrogar um pouco mais as inscrições. Isso será discutido e avaliado e vamos anunciar na live da próxima segunda-feira”, disse Axel.