Empreendedores de Rio Bonito receberão ajuda

Empresários e empreendedores de Rio Bonito que tiveram seus negócios atingidos economicamente pela pandemia receberão ajuda após um convênio assinado entre município e Governo do Estado.

Estavam presentes no encontro o prefeito Leandro Peixe, o presidente da Agência de Fomento do Estado do Rio (AgeRio), André Luiz Vila Verde, o secretário municipal de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico, Teilor Cerqueira, a diretora de Operações da AgeRio, Tatiana Oliver, além de representantes da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), e da Associação Comercial.

“Firmamos essa parceria com o Governo do Estado para trazer o programa de microcrédito da AgeRio, para ajudar os empresários e empreendedores da cidade, que tiveram os seus negócios impactados pela pandemia, além de incentivar a geração de empregos”, afirma o prefeito Leandro Peixe.

A AgeRio estimula o desenvolvimento econômico do Estado do Rio de Janeiro, levando como pilares essenciais a responsabilidade socioambiental e as boas práticas de governança. A empresa contribui para a geração de empregos no estado e para o aumento da qualidade de vida dos cidadãos fluminenses.

O secretário municipal de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico, Teilor Cerqueira, explicou que vem trabalhando com o objetivo de garantir o fortalecimento do ambiente de negócios no município.

“Temos que respeitar todos os protocolos sanitários, mas também temos que, mesmo nesse momento de pandemia, criar condições para fortalecer nossos empresários e empreendedores que tiveram os seus negócios diretamente impactados pela pandemia. Intermediamos esse convênio que vai injetar recursos na economia, gerar novos empregos e renda para o município”, garante Tailor.

O secretário municipal de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico, Teilor Cerqueira,a também anunciou que a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Rio Bonito também fez uma parceria com a prefeitura e cedeu uma sala onde vai funcionar vários serviços integrados do Governo do Estado, entre eles o Sistema Nacional de Empregos (Sine), Casa do Trabalhador e AgeRio. Ele também explicou que está viabilizando a mudança da Casa do Empreendedor, que hoje funciona no Centro Administrativo, na Praça Cruzeira, para este local.

“Dessa forma vamos centralizar vários serviços importantes para a população num mesmo local”, disse.