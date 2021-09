‘Empreendedor do tráfico’ é preso enquanto dormia em hotel de Niterói

Foi preso um empresário niteroiense acusado de ser ligado à facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP). A ação foi coordenada por policiais civis da 76ª DP (Niterói), que conseguiu efetuar a captura na manhã desta terça-feira (21), enquanto o alvo dormia em um hotel.

Segundo informações da distrital, o acusado, conhecido como “Xandão”, possuía mandado de prisão preventiva em aberto pelo crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico. A investigação apurou que ele possui ligação com o traficante “Anão”.

A equipe da 76ª DP apurou que “Anão” já liderou o tráfico de drogas na Comunidade do Morro do Estado, na Região Central da cidade. Atualmente, ele está preso em Bangu 4, Zona Oeste do Rio de Janeiro. “Anão” e “Xandão” teriam participado de uma disputa entre facções criminosas que aconteceu na localidade entre novembro do ano passado e junho deste ano.

É importante ressaltar que o TCP, do qual os dois são acusados de terem ligação, foi expulso da região por bandidos do Comando Vermelho (CV), organização criminosa rival. Além disso, o empresário possui três anotações criminais por tráfico e associação para o tráfico e já havia sido preso, por agentes da distrital.

Em 2018, “Xandão” foi detido acusado de usar uma loja de roupas multimarcas, no Centro de Niterói, como fachada para traficar drogas para uma clientela de classe média alta. Na manhã desta terça, com base em informações de inteligência, os agentes da 76ª DP surpreenderam o suspeito enquanto ele estava dormindo em um hotel do bairro São Domingos, em Niterói. Ele foi preso sem oferecer resistência.