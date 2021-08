Emoção marca a inauguração da Praça Orlando de Barros Pimentel em Maricá

“Salve a praça central de Maricá!” Foi assim que o prefeito Fabiano Horta declarou inaugurada a Praça Orlando de Barros Pimentel, no Centro da cidade, que passou por sua maior remodelação nos últimos 15 anos. O espaço de 7.541 metros quadrados passou a contar com nova iluminação de LED, câmeras de monitoramento e uma estação das bicicletas vermelhinhas, além de playground, bicicletários e paisagismo. Também chamam a atenção de quem passa pelo local o piso feito de granito e os dois pergolados em madeira e ferro, instalados em pontos opostos da praça e que dão um estilo rústico ao ambiente.

O prefeito iniciou sua fala agradecendo a cada trabalhador que participou da obra desde seu início, no início de 2020 – a intervenção chegou a ser interrompida em razão da pandemia do novo coronavírus. “Aqui temos um ato heroico coletivo, que envolve técnicos, operários e idealizadores. Hoje, Maricá é uma cidade em transformação física, e esta praça tem um simbolismo afetivo grande em todos nós. A Praça Orlando de Barros Pimentel virou um lugar para sempre de todos”, declarou o prefeito, ao anunciar haverá ainda no local homenagens à antiga biblioteca e o colégio São Caetano (que existiam ali décadas atrás) e um letreiro com a hashtag #MaricáÉMeuPaís.







Ao sair do palanque principal, Fabiano Horta quebrou o protocolo e levou o microfone para o local onde houve o descerramento da placa inaugural. Em seguida e a pedido dele, o secretário de Cultura Sady Bianchin recitou o poema “A Camponesa”, de sua autoria. “Aqui nossas gerações anteriores foram afetadas e as próximas também serão. Tudo se dá aqui na praça, é um lugar de muito afeto, o coração pulsante da cidade”, completou o prefeito.

Para o presidente da autarquia de Serviços de Obras de Maricá (Somar), Renato Machado, a obra é importante porque, além de ponte de encontro, a praça é o lugar de onde Maricá começou a crescer. “A cidade se ampliou a partir daqui, e nós conseguimos refazê-la de forma qualificada. Todos os que vierem vão poder contemplar o que conseguimos realizar”, ressaltou ele, que lembrou do dia em que a obra começou com a derrubada do antigo anfiteatro. “Para nós aquilo foi a pedra fundamental, o marco inicial do que agora estamos entregando”, disse Machado.

O secretário de Turismo, Robson Dutra, adiantou que o Natal Iluminado será o primeiro grande evento que a praça remodelada vai abrigar. “A área já está bonita por si só e, desta forma, creio que vai ser fácil montar a decoração natalina. Depois disso, iremos avaliar que tipo de evento o espaço poderá receber com essa nova configuração”, disse ele, declarando que as últimas obras vêm transformando a cidade num polo de atração turística cada vez maior. “Hoje é a cidade mais bonita da região, e só não enxerga isso quem não quer”, sentenciou.