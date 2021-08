Emissão do cartão de estacionamento gera dúvidas em niteroienses

Em Niterói, o Decreto Municipal 10.635/2009 assegura a reserva de 5% das vagas nos estacionamentos públicos e privados da cidade para os veículos utilizados por pessoas idosas, enquanto o Decreto 10.636/2009 assegura 2% das vagas de estacionamento para veículos que transportam pessoas portadoras de deficiência e dificuldades de locomoção. Contudo, muitos cidadãos não sabem os procedimentos que devem fazer a fim de assegurar os direitos.

“Gostaria de instruções de quem puder me ajudar. Estou com meu pai na cadeira de rodas e, em alguns lugares, eu precisaria entrar com carro, para tirar ele melhor do carro. Como faço para ter aquele passe livre de cadeirante e idoso? Alguém pode me ajudar?”, publicou uma moradora da Região Oceânica, em uma rede social.

Para tirar as dúvidas desse público, a reportagem de A TRIBUNA conversou com o presidente da NitTrans, Gilson Souza, que explicou o passo a passo para efetuar a emissão dos cartões de estacionamento para idosos e pessoas com necessidades especiais. Basta comparecer à sede da NitTrans, entre 10h e 16h, na Praça Fonseca Ramos (prédio da rodoviária), munido de identidade, CPF e comprovante de residência. Souza frisa que, para assegurar o direito, é necessário ser munícipe de Niterói.

Imagem: Raquel Morais

“Tem que ser munícipe de Niterói. O que acontecia, no passado, é que era fornecido cartão para munícipes vizinhos, e isso vai contra o convênio com o Detran. Se o Detran é informado que o Município de Niterói está fornecendo cartão para cidadãos de outros municípios, que não tenham convênio com o Detran, nós perdemos o convênio”, pontou o presidente da NitTrans.

Gilson Souza afirma que o direito é garantido a pessoas com mais de 60 anos e portadores de necessidades especiais, residentes na cidade. O procedimento de emissão do cartão é rápido e, a partir da solicitação, leva em torno de cinco dias. No caso de pessoas com deficiência, o presidente alerta que, antes da solicitação do cartão, é necessário passar por uma triagem junto à Secretaria Municipal de Acessibilidade.

“Idosos a partir de 60 anos e pessoas com deficiência têm direito. Os portadores de necessidades especiais precisam levar laudo médico e passar pela Secretaria de Acessibilidade antes. É feita uma triagem na Secretaria de Acessibilidade. O fisioterapeuta recebe o laudo médico e encaminha a gente para fazer a emissão do cartão. São cinco dias úteis ao todo”, concluiu Souza.